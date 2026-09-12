Suspendieron el inicio del Clausura de Infantiles e Inferiores de la Liga Chacarera

La Liga Chacarera de Fútbol informó la suspensión de la jornada prevista para este sábado, correspondiente al inicio del Torneo Clausura 2026 de las categorías Infantiles e Inferiores, debido a las condiciones climáticas adversas.

La medida fue adoptada con el objetivo de resguardar la salud y la integridad de jugadores, familias, cuerpos técnicos, árbitros y todas las personas que participan de las jornadas deportivas.

Desde la entidad remarcaron que, ante las condiciones meteorológicas, la prevención y el cuidado deben estar por encima de la competencia.

La decisión implica postergar el comienzo del certamen para las categorías formativas, que aguardaban el inicio de una nueva competencia.

Cuándo se jugarán los partidos

La Liga Chacarera informó que la nueva programación de los encuentros será comunicada oportunamente a través de los canales oficiales de la institución.

De esta manera, los clubes, jugadores y familias deberán aguardar la confirmación de las nuevas fechas y horarios para conocer cuándo se retomará la actividad.