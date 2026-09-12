Colapinto mejoró en la FP3 y terminó 11° en el Gran Premio de España

Franco Colapinto cerró con una mejora la tercera y última práctica libre del Gran Premio de España de Fórmula 1. El argentino terminó 11° en el nuevo circuito urbano de Madring, en Madrid, y quedó muy cerca de ingresar al top 10.
El piloto de Alpine registró un tiempo de 1m34s346 y aventajó por más de seis décimas a su compañero de equipo, Pierre Gasly, quien finalizó 16°.
La actuación representó un avance respecto de las dos primeras sesiones del viernes. Colapinto había terminado 13° en la FP1 y 15° en la FP2, por lo que logró mejorar su rendimiento en el último entrenamiento antes de la clasificación.
Antonelli fue el más rápido y hubo dos accidentes
El mejor tiempo de la sesión quedó en manos de Kimi Antonelli, seguido por Charles Leclerc y Oscar Piastri.
El top 5 lo completaron Lando Norris, cuarto, y Max Verstappen, quinto.
La actividad tuvo dos interrupciones. Primero, Lewis Hamilton sufrió un accidente que obligó a detener la práctica con bandera roja. Más tarde, Oliver Bearman también chocó contra las protecciones y provocó una nueva interrupción.
Hamilton, que perdió parte de la sesión por el accidente, terminó noveno, mientras que Bearman quedó 13°.
Colapinto va por una buena posición en la clasificación
El argentino tendrá ahora el principal desafío de la jornada: la clasificación, prevista para las 11 de Argentina.
Colapinto buscará trasladar a la sesión que define la grilla el rendimiento mostrado durante la FP3 y conseguir una buena posición de largada para la carrera.
El Gran Premio de España se disputará este domingo sobre 57 vueltas al circuito madrileño.
Las posiciones de la FP3
- Kimi Antonelli
- Charles Leclerc
- Oscar Piastri
- Lando Norris
- Max Verstappen
- George Russell
- Liam Lawson
- Nico Hülkenberg
- Lewis Hamilton
- Gabriel Bortoleto
- Franco Colapinto
- Esteban Ocon
- Oliver Bearman
- Arvid Lindblad
- Yuki Tsunoda
- Pierre Gasly
- Fernando Alonso
- Carlos Sainz
- Lance Stroll
- Sergio Pérez
- Valtteri Bottas
Este contenido fue elaborado con la asistencia de inteligencia artificial en su redacción y edición.