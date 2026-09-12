Colapinto mejoró en la FP3 y terminó 11° en el Gran Premio de España

Franco Colapinto cerró con una mejora la tercera y última práctica libre del Gran Premio de España de Fórmula 1. El argentino terminó 11° en el nuevo circuito urbano de Madring, en Madrid, y quedó muy cerca de ingresar al top 10.

El piloto de Alpine registró un tiempo de 1m34s346 y aventajó por más de seis décimas a su compañero de equipo, Pierre Gasly, quien finalizó 16°.

La actuación representó un avance respecto de las dos primeras sesiones del viernes. Colapinto había terminado 13° en la FP1 y 15° en la FP2, por lo que logró mejorar su rendimiento en el último entrenamiento antes de la clasificación.

Antonelli fue el más rápido y hubo dos accidentes

El mejor tiempo de la sesión quedó en manos de Kimi Antonelli, seguido por Charles Leclerc y Oscar Piastri.

El top 5 lo completaron Lando Norris, cuarto, y Max Verstappen, quinto.

La actividad tuvo dos interrupciones. Primero, Lewis Hamilton sufrió un accidente que obligó a detener la práctica con bandera roja. Más tarde, Oliver Bearman también chocó contra las protecciones y provocó una nueva interrupción.

Hamilton, que perdió parte de la sesión por el accidente, terminó noveno, mientras que Bearman quedó 13°.

Colapinto va por una buena posición en la clasificación

El argentino tendrá ahora el principal desafío de la jornada: la clasificación, prevista para las 11 de Argentina.

Colapinto buscará trasladar a la sesión que define la grilla el rendimiento mostrado durante la FP3 y conseguir una buena posición de largada para la carrera.

El Gran Premio de España se disputará este domingo sobre 57 vueltas al circuito madrileño.

Las posiciones de la FP3

Kimi Antonelli Charles Leclerc Oscar Piastri Lando Norris Max Verstappen George Russell Liam Lawson Nico Hülkenberg Lewis Hamilton Gabriel Bortoleto Franco Colapinto Esteban Ocon Oliver Bearman Arvid Lindblad Yuki Tsunoda Pierre Gasly Fernando Alonso Carlos Sainz Lance Stroll Sergio Pérez Valtteri Bottas

Este contenido fue elaborado con la asistencia de inteligencia artificial en su redacción y edición.