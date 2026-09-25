Colapinto cerró décimo la última práctica en Bakú y quedó listo para la clasificación

Franco Colapinto completó la última práctica libre del Gran Premio de Azerbaiyán con una actuación de menor a mayor y terminó en la décima posición, en una sesión que dejó a Alpine con señales competitivas antes de la clasificación de este viernes.

El piloto argentino registró un tiempo de 1m45s592, que lo dejó a 1s670 de la punta, ocupada por Max Verstappen. Colapinto consiguió mejorar su registro en el cierre de la tanda, cuando utilizó neumáticos blandos, después de haber permanecido cerca de las primeras diez posiciones durante buena parte del entrenamiento con el compuesto medio.

Su compañero de equipo, Pierre Gasly, tuvo una actuación todavía más destacada y finalizó sexto con un tiempo de 1m44s637. De esta manera, los dos pilotos de Alpine terminaron dentro de los diez primeros, con una diferencia de 0s955 entre Gasly y Colapinto.

Verstappen terminó al frente

Max Verstappen, piloto de Red Bull, fue el más rápido de la tercera práctica libre en Bakú. El neerlandés estableció un registro de 1m43s922 y consiguió quedarse con el primer lugar después de una parte final de la sesión que tuvo a Mercedes como principal referencia.

El margen entre los primeros puestos fue reducido. George Russell, de Mercedes, terminó segundo a apenas 0s099 de Verstappen, mientras que Lewis Hamilton ocupó el tercer lugar, a 0s111 del piloto de Red Bull.

Los registros de los tres primeros reflejaron la escasa diferencia existente en la parte alta de la clasificación durante la práctica. Los principales tiempos fueron:

Max Verstappen: 1m43s922.

1m43s922. George Russell: a 0s099.

a 0s099. Lewis Hamilton: a 0s111.

a 0s111. Pierre Gasly: 1m44s637, sexto.

1m44s637, sexto. Franco Colapinto: 1m45s592, décimo.

La sesión mostró además una evolución en los últimos minutos, cuando los pilotos comenzaron a buscar sus mejores registros con neumáticos blandos.

Alpine encontró rendimiento en Bakú

El rendimiento de Alpine fue uno de los aspectos destacados de la práctica. Gasly terminó sexto, con un tiempo de 1m44s637, a siete décimas de Verstappen. El resultado confirmó las señales competitivas que mostró el equipo francés en una pista en la que la clasificación adquiere especial importancia de cara a las posibilidades durante la carrera.

Colapinto también consiguió ubicarse entre los diez mejores, aunque con una diferencia mayor respecto de la punta. El argentino completó una práctica progresiva, manteniéndose cerca del top 10 durante buena parte del entrenamiento cuando utilizó neumáticos medios.

Sobre el final, con el compuesto blando, logró mejorar su registro y establecer el 1m45s592 que finalmente lo colocó décimo. La diferencia entre los dos Alpine fue de 0s955, pero ambos consiguieron cerrar la sesión dentro de las diez primeras posiciones.

Colapinto mejoró en el tramo final

La actuación del argentino tuvo como característica principal la evolución a medida que avanzó la práctica. Durante buena parte del entrenamiento, Colapinto se mantuvo cerca de las posiciones de privilegio con el compuesto medio. El salto final llegó cuando colocó los neumáticos blandos y pudo mejorar su registro en los últimos minutos.

El tiempo de 1m45s592 le permitió finalizar décimo y quedar por delante del resto de los pilotos que terminaron fuera del top 10. Para Alpine, el resultado conjunto de sus dos pilotos representó una referencia positiva antes de la clasificación, con Gasly sexto y Colapinto décimo.

La jornada, además, dejó una parte alta muy apretada, lo que anticipó una clasificación en la que pequeñas diferencias de tiempo pueden modificar las posiciones.

Mercedes dominó hasta la aparición de Verstappen

Durante el tramo decisivo de la práctica, Mercedes había logrado colocarse como la principal referencia. George Russell llegó a marcar 1m44s021, mientras que Andrea Kimi Antonelli también consiguió acercarse a su compañero. Sin embargo, los dos pilotos de Mercedes tuvieron problemas en sus últimos intentos, con bloqueos que les impidieron mejorar sus registros.

Verstappen aprovechó esa situación y encontró tiempo especialmente en el segundo sector del circuito. Con esa mejora logró desplazar a Russell del primer lugar cuando faltaban pocos minutos para que apareciera la bandera a cuadros. Así, la sesión terminó con el piloto de Red Bull en lo más alto, seguido por Russell y Hamilton, en una clasificación de tiempos muy ajustada en las primeras posiciones.

Una práctica con interrupciones

La tercera práctica libre también tuvo distintos episodios que alteraron momentáneamente el desarrollo normal de la actividad. Uno de ellos involucró a Lance Stroll, quien tuvo que abandonar después de golpear el muro con la rueda delantera izquierda en la curva 1.

Además, una rama caída sobre el circuito obligó a activar brevemente el Virtual Safety Car, generando otra interrupción durante la sesión. Estos acontecimientos se sumaron a la exigencia propia de una práctica en la que los pilotos buscaban completar sus últimas pruebas antes de la clasificación y ajustar el rendimiento de sus monoplazas.

La clasificación, el próximo objetivo

Con la tercera práctica libre ya completada, Colapinto y Alpine tienen por delante la clasificación del Gran Premio de Azerbaiyán, prevista para este viernes 25 de septiembre.

El argentino llega a esa instancia después de haber finalizado décimo en la última práctica, mientras que su compañero Gasly quedó sexto. En la parte superior, Verstappen fue el más rápido, seguido por Russell y Hamilton. La actividad continuará de acuerdo con el siguiente cronograma:

Viernes 25 de septiembre Clasificación: 09.00 de Argentina / 16.00 de Azerbaiyán .

Sábado 26 de septiembre Carrera a 51 vueltas : 08.00 de Argentina / 15.00 de Azerbaiyán .



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