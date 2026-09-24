Marcelo Gallardo sufrió una goleada en su debut con Ecuador

El entrenador Marcelo Gallardo tuvo un amargo debut en la selección de Ecuador que perdió por 3 a 0 ante Corea del Sur en el estadio Suwon World Cup Stadium, durante un amistoso correspondiente a la fecha FIFA en territorio asiático.

El ex entrenador de River, de 50 años, asumió el cargo en reemplazo de Sebastián Beccacece tras haber dirigido solo una práctica de campo con el plantel sudamericano y marcó también el estreno del técnico español Robert Moreno al frente del combinado surcoreano.

Tras un primer tiempo intenso, pero flojo en ataque, el árbitro chino Shen Yinhao amonestó a cuatro futbolistas, incluidos los ecuatorianos Porozo, Arroyo y Caicedo y los locales impusieron su efectividad en la segunda mitad.

A los 54 minutos, un disparo lejano de Oh Hyeon-gyu (delantero del Besiktas) rebotó en Jackson Porozo y descolocó al guardameta Hernán Galíndez para abrir el marcador.

Poco después, el capitán Son Heung-min (actual atacante de Los Ángeles FC) amplió la ventaja con un magistral tiro libre a la escuadra y, finalmente, el recién ingresado Lee Dong-gyeong aprovechó los desajustes defensivos de la Tri para sentenciar el 3 a 0 definitivo.

Ecuador, que no registró remates al arco durante la primera hora de juego, intentó reaccionar mediante las modificaciones estratégicas de Gallardo, ya que Juan Riquelme Angulo, el atacante de 18 años recién fichado por el Sunderland, estuvo cerca de descontar con un remate despejado sobre la línea, además de un disparo al poste en los minutos finales.

Sin embargo, el equipo sudamericano lució desajustado, impreciso en las bandas y sin peso ofensivo, algo que mostró secuelas de su reciente eliminación ante México en el Mundial.

Gallardo arrancó así su ciclo con un tropezón, pero la selección ecuatoriana continuará su gira asiática el próximo jueves 1° de octubre, cuando se enfrente a Japón por la Copa Kirin.