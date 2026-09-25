Murió Marcos Franchi, histórico representante de Maradona y Riquelme

El empresario Marcos Franchi, quien fue representante de Diego Armando Maradona y mánager de Juan Román Riquelme, falleció a los 75 años de edad.

Franchi se encontraba internado en el Hospital Alemán de Buenos Aires.

El empresario acompañó al "10" entre 1990 y 1994, por lo que fue parte de su círculo íntimo en algunos de los momentos más duros de su vida durante su carrera deportiva: los resultados de doping positivo en 1991 y el Mundial de Estados Unidos 1994.

Tras atravesar una enfermedad que lo mantuvo internado los últimos días de su vida, Marcos Franchi falleció en el Hospital Alemán de Buenos Aires durante la jornada de este jueves.

Fue copropietario de la compañía Back Sports, la cual compartía con el abogado Daniel Bolotnicoff, quien también trabajó junto a Maradona y a Riquelme.

Su llegada al círculo cercano del "10" se dio en el segundo semestre de 1990, cuando Diego decidió cortar su relación laboral con Guillermo Coppola, con quien volvería a trabajar entre 1995 y 2003.

Al poco tiempo de ser la "mano derecha" del astro del fútbol mundial, sufrió su primera sanción por doping positivo, posterior al Mundial de Italia 1990, que lo alejó de las canchas por 15 meses.

Además, Franchi participó en la liberación del "10" luego de ser detenido en la ciudad de Buenos Aires, algunos meses después, y fue parte de la negociación para su regreso a la actividad deportiva, aunque su relación se terminó después del segundo doping positivo, cuando a Maradona le "cortaron las piernas" en el Mundial de 1994.

Luego de eso, mientras el ídolo del Napoli italiano optaba por volver a relacionarse con Coppola, Franchi trabajó en la representación de distintos jugadores, como Juan Román Riquelme, Matías Almeyda y Diego Placente, entre otros.