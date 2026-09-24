La Serna, a la final en dobles y a semifinales en single en los Suramericanos

Los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026 tuvieron este jueves otra gran jornada para el tenista catamarqueño Juan Manuel La Serna, quien consiguió avanzar en las dos modalidades en las que compite.

El día comenzó con su participación en single, donde enfrentó al chileno Luis Villalón. La Serna resolvió el encuentro con autoridad y se impuso por un doble 6-2, resultado que le permitió meterse entre los cuatro mejores de la competencia.

El triunfo en individuales representa, además, la posibilidad concreta de ir en busca de otra medalla. Con su clasificación a semifinales, el catamarqueño quedó a un paso de otra presea dentro de los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026.

La actuación individual se sumó así a lo que posteriormente sería otra victoria, esta vez en la competencia de dobles y junto a Lautaro Midon, para completar una jornada marcada por los resultados positivos.

Argentina ya tiene asegurada una medalla en dobles

En la competencia de dobles, La Serna y Midon disputaron este jueves una de las semifinales ante la pareja peruana integrada por Alexander Merino y Luis Nakamine.

Los argentinos lograron imponerse por 7-5 y 6-2, resultado que les permitió avanzar a la definición por la medalla de oro. De esta manera, Juan Manuel La Serna y Lautaro Midon aseguraron al menos una medalla para la delegación argentina.

El triunfo tuvo además el valor de confirmar la presencia de la dupla argentina en el partido decisivo. Después de superar a los peruanos, los argentinos quedaron a un solo encuentro de conquistar el oro.

La definición tendrá lugar este viernes, en una jornada en la que La Serna volverá a estar en el centro de la escena de la competencia.

La final por el oro, ante una dupla colombiana

En la lucha por la medalla de oro, La Serna y Midon enfrentarán este viernes, desde las 14.30 aproximadamente, a los colombianos Juan Sebastián Gómez y Cristian Rodríguez.

La dupla colombiana consiguió su clasificación a la final luego de derrotar en semifinales a Enzo Kohlman y Enzo Camargo. El partido terminó con un contundente doble 6-4, resultado que definió al rival de los argentinos para la instancia decisiva.

Así, la final de dobles tendrá frente a frente a la pareja argentina conformada por Juan Manuel La Serna y Lautaro Midon y a los colombianos Juan Sebastián Gómez y Cristian Rodríguez.

Para la delegación argentina, el partido tendrá como objetivo transformar la medalla ya asegurada en la presea dorada. Para La Serna, además, será la continuidad de una jornada que ya lo dejó instalado en dos instancias decisivas: la final de dobles y las semifinales de single.