Colapinto cerró séptimo la segunda práctica libre del GP de Bélgica

El piloto argentino Franco Colapinto, representante del equipo Alpine, protagonizó una destacada actuación al finalizar en el séptimo puesto de la práctica libre 2 del Gran Premio de Bélgica, correspondiente a la décima fecha del campeonato de Fórmula 1.

Después de un inicio de jornada en el que había concluido decimoquinto en la primera sesión de entrenamientos, Colapinto mostró una evolución significativa durante la segunda salida a pista. El argentino consiguió mejorar considerablemente su rendimiento y logró ubicarse entre los protagonistas de la jornada, cerrando el viernes con sensaciones positivas de cara a las actividades decisivas del fin de semana.

Su mejor registro fue de 1:47,147, un tiempo que le permitió instalarse en la séptima colocación y quedar a un segundo y 203 milésimas del líder de la sesión, consolidando una importante recuperación respecto del trabajo realizado durante la práctica inicial.

Un viernes que terminó con confianza

El rendimiento mostrado por Colapinto evidenció una importante mejora en la puesta a punto de su monoplaza. Luego de finalizar en el decimoquinto lugar durante la FP1, el argentino logró exprimir al máximo el potencial de su Alpine para escalar posiciones y terminar el viernes con mayor confianza.

Ese progreso le permitió cerrar la jornada con expectativas renovadas de cara a las actividades previstas para este sábado, cuando se desarrollarán la tercera práctica libre y posteriormente la clasificación, instancias fundamentales para definir el orden de largada del Gran Premio de Bélgica.

La evolución entre una sesión y otra representó uno de los aspectos más destacados de la actuación del piloto argentino, que logró mejorar de manera considerable su ubicación en la tabla de tiempos en uno de los circuitos más exigentes del calendario.

La bandera roja marcó el final anticipado de la sesión

La segunda práctica libre no pudo completarse en su totalidad. La actividad finalizó algunos minutos antes de que el cronómetro llegara a cero debido a un incidente protagonizado por el compañero de equipo de Colapinto en Alpine, el francés Pierre Gasly.

Cuando restaban muy pocos minutos para el cierre de la sesión, Gasly sufrió un choque que obligó a las autoridades de la competencia a desplegar la bandera roja, dando por terminados los entrenamientos antes del tiempo previsto.

El accidente coronó una jornada complicada para el piloto francés, que había comenzado el viernes con un decimoséptimo puesto en la FP1 y concluyó la segunda práctica en la decimoctava posición, completando un día con resultados adversos.

Antonelli dominó la sesión en Spa-Francorchamps

En la lucha por los primeros lugares, el gran protagonista de la segunda práctica fue el italiano Kimi Antonelli, piloto de Mercedes y líder del campeonato, quien marcó el mejor tiempo de la sesión con un registro de 1:45,944.

Antonelli volvió a demostrar un alto nivel de competitividad en el histórico circuito de Spa-Francorchamps, considerado uno de los escenarios más emblemáticos de la Fórmula 1, para quedarse con el mejor tiempo del viernes.

El segundo lugar quedó en poder del británico y vigente campeón del mundo, Lando Norris, de McLaren, quien terminó a 190 milésimas del líder. Por su parte, el resto de las primeras cinco posiciones estuvo integrado por el neerlandés Max Verstappen, de Red Bull, el británico Lewis Hamilton, representante de Ferrari, y el francés Isack Hadjar, también de Red Bull.

Lo que viene para el Gran Premio de Bélgica

La actividad correspondiente al Gran Premio de Bélgica continuará este sábado con una intensa programación que incluirá la última oportunidad para que los equipos ajusten la configuración de sus monoplazas antes de la clasificación. El cronograma contempla:

Práctica libre 3: sábado a las 7:30 de la mañana.

sábado a las de la mañana. Clasificación: sábado a las 11:00 de la mañana.

La tercera sesión de entrenamientos permitirá a los pilotos realizar los últimos ajustes antes de afrontar la clasificación, una instancia determinante para definir las posiciones de partida de la carrera.

Tras una marcada evolución entre la primera y la segunda práctica, Franco Colapinto cerró el viernes con un rendimiento alentador al ubicarse en el séptimo puesto, resultado que le permite encarar la continuidad del fin de semana con mejores perspectivas luego de una jornada en la que consiguió extraer un mayor rendimiento de su Alpine y acercarse al grupo de los protagonistas en el exigente circuito de Spa-Francorchamps.