La FIFA confirmó la indumentaria para la final: qué camiseta llevará Argentina

La FIFA confirmó oficialmente la indumentaria que utilizarán la Selección argentina y España en la final del Mundial, dejando establecidos los colores que vestirán tanto los jugadores de campo como los arqueros, además de otros detalles vinculados con la organización del encuentro.

De esta manera, el organismo responsable de la competencia disipó cualquier incertidumbre respecto de los uniformes que lucirán ambos seleccionados en uno de los partidos más importantes del torneo.

La confirmación también ratificó que la Selección argentina afrontará la final con la camiseta que la ha acompañado en la obtención de todos sus títulos mundiales, un dato que acompaña la designación oficial de la indumentaria para el encuentro decisivo frente al conjunto español.

La Albiceleste repetirá su tradicional uniforme

Para la final del Mundial, la Selección argentina saldrá al campo de juego con su tradicional uniforme compuesto por la camiseta blanca con bastones celestes, una combinación que forma parte de la identidad histórica del seleccionado nacional.

El resto de la indumentaria estará integrado por un short blanco con detalles negros y medias blancas con detalles celestes y azul marino, configuración confirmada oficialmente por la FIFA para el partido definitorio. En tanto, el arquero Emiliano "Dibu" Martínez utilizará una indumentaria completamente diferenciada de la del resto del equipo.

El guardameta argentino vestirá:

Camiseta verde claro con detalles negros.

con detalles negros. Short verde claro con detalles negros.

con detalles negros. Medias verdes.

La confirmación del uniforme implica que el seleccionado argentino volverá a disputar una final con la camiseta blanca y celeste con la que conquistó todos sus títulos mundiales.

España también tiene definida su vestimenta

La FIFA también oficializó la indumentaria que utilizará la Selección de España para disputar la final. Los jugadores de campo vestirán una camiseta roja con mangas azul marino, acompañada por un short azul marino con detalles rojos y medias azules con detalles rojos y amarillos.

Por su parte, el arquero Unai Simón utilizará una indumentaria diferente a la del resto de sus compañeros. El guardameta español jugará con:

Camiseta celeste con detalles amarillos.

con detalles amarillos. Short celeste con detalles amarillos.

con detalles amarillos. Medias celestes con detalles amarillos.

De esta manera, ambos seleccionados ya tienen definidos los colores con los que afrontarán el encuentro que decidirá al campeón del Mundial.

Los otros atuendos

Además de los uniformes principales de los equipos, la FIFA informó otros detalles relacionados con la organización visual del encuentro. Entre ellos quedaron establecidas las pecheras que utilizarán ambos seleccionados y la vestimenta que llevarán tanto el árbitro como los alcanzapelotas.

La distribución confirmada es la siguiente:

Pechera de España: magenta.

magenta. Pechera de Argentina: violeta.

violeta. Uniforme del árbitro: negro con detalles dorados.

negro con detalles dorados. Vestimenta de los alcanzapelotas: gris oscuro.

Estas definiciones forman parte de la organización previa al encuentro y establecen todos los aspectos vinculados con la indumentaria que estará presente durante la final.

Todo listo para el partido decisivo

Con la confirmación oficial realizada por la FIFA, tanto la Selección argentina como España ya conocen la indumentaria que utilizarán en la final del Mundial.

Argentina afrontará el encuentro con la camiseta blanca con bastones celestes, short blanco con detalles negros y medias blancas con detalles celestes y azul marino, mientras que Emiliano "Dibu" Martínez defenderá el arco vestido de verde claro con detalles negros.

España, por su parte, jugará con camiseta roja de mangas azul marino, short azul marino con detalles rojos y medias azules con detalles rojos y amarillos, en tanto que Unai Simón utilizará un uniforme celeste con detalles amarillos.

La FIFA también dejó definidos los restantes elementos de la organización visual del partido, incluyendo las pecheras de ambos equipos, el uniforme del árbitro y la vestimenta de los alcanzapelotas, completando así todos los detalles de indumentaria para la final del Mundial.