Colapinto chocó a Gasly y ambos abandonaron el GP de Azerbaiyán

Franco Colapinto no pudo completar el Gran Premio de Azerbaiyán de Fórmula 1. El piloto argentino de Alpine protagonizó un accidente con su compañero Pierre Gasly durante la vuelta 36, en el reinicio de la competencia, y ambos quedaron fuera de carrera. También se vio involucrado Lando Norris, que debió abandonar.

El incidente ocurrió después de la salida del auto de seguridad, cuando los pilotos volvieron a competir con las diferencias reducidas. Colapinto marchaba décimo e intentó avanzar en una de las curvas del circuito urbano de Bakú.

El argentino bloqueó los neumáticos y terminó impactando contra el Alpine de Gasly. Como consecuencia del contacto, el francés se cruzó en la pista y chocó contra el McLaren de Norris.

Colapinto pidió disculpas

Tras el accidente, Colapinto regresó a la pista, pero poco después ingresó a boxes para que los mecánicos revisaran el estado de su Alpine. El equipo detectó daños en la parte trasera del monoplaza y decidió retirar el auto de la competencia.

El piloto argentino asumió la responsabilidad por lo ocurrido y se disculpó con su compañero y con el equipo.

"Estoy muy triste por la situación, fue un error grave que nos costó muchos puntos importantes. Le pido perdón a Pierre y a todo el equipo, me bloqueé por completo", expresó Colapinto por la radio.

Gasly, por su parte, reaccionó con evidente frustración después del impacto: "Oh mi Dios, no puedo creer esto, no puedo creerlo. Se fueron muchos puntos".

Los comisarios de la FIA determinaron posteriormente una penalización de 10 segundos para Colapinto por el incidente de la vuelta 36.

Una carrera que terminó antes de tiempo

El abandono representó un duro desenlace para Alpine, que había colocado a sus dos pilotos entre los diez primeros de la clasificación. Colapinto había conseguido avanzar hasta la Q3 el viernes y largó desde una posición dentro del top 10.

Finalmente, George Russell se quedó con la victoria en Bakú, seguido por Max Verstappen e Isack Hadjar.

Posiciones finales

George Russell Max Verstappen Isack Hadjar Charles Leclerc Kimi Antonelli Lewis Hamilton Arvid Lindblad Esteban Ocon Oliver Bearman Carlos Sainz Nico Hülkenberg Liam Lawson Gabriel Bortoleto Oscar Piastri Sergio Pérez

Abandonaron: Franco Colapinto, Pierre Gasly, Lando Norris, Alex Albon, Fernando Alonso y Lance Stroll.

Para Colapinto, el resultado puso fin de manera abrupta a una carrera en la que había quedado en condiciones de pelear por puntos antes del accidente.

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