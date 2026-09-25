Brasil rescató un empate ante Australia en su primer amistoso tras el Mundial

Brasil comenzó la fecha FIFA con un muy discreto empate 1-1 contra Australia, en un encuentro en el que pudo anotar el gol de la igualdad recién sobre el final.

El gol de Australia lo hizo el delantero Nestory Irankunda, mientras que Rayan igualó de manera agónica.

Brasil comenzó mejor el encuentro que se llevó a cabo en el Queensland Country Bank Stadium e incluso se había puesto en ventaja en el tiempo agregado de la primera mitad gracias a un preciso remate cruzado de Estevão. Sin embargo, dicho gol fue anulado por una falta previa.

Australia, por su parte, sorprendió al ponerse en ventaja a los 23 minutos del complemento gracias a Irankunda, quien anotó un tremendo golazo de tiro libre que dejó sin reacción al arquero brasileño Hugo Souza.

Cuando parecía que ya no había tiempo para más y que se iba a concretar un nuevo papelón de Brasil, la "Canarinha" pudo conseguir la igualdad de manera agónica a los 49 minutos del segundo tiempo, cuando Rayan se impuso en las alturas para conectar un potente cabezazo tras un preciso centro de Raphinha.

De esta manera, Brasil se salvó de un nuevo golpe, luego de lo que fue su muy floja participación en el Mundial 2026, en el que quedó eliminado ante Noruega en los octavos de final, en un encuentro que tuvo como gran figura al delantero Erling Haaland.

El próximo partido para los dirigidos por el italiano Carlo Ancelotti será el martes próximo, cuando vuelvan a enfrentarse con Australia.

Finalmente, su último amistoso en esta fecha FIFA será el sábado 3 de octubre contra India.

