La Justicia de Francia condenó a los asesinos del exPuma Federico Martín Aramburú

La justicia francesa condenó este viernes a los dos activistas ultraderechistas acusados de matar al exrugbier integrante de los Pumas Federico Martín Aramburú en París en 2022, pero descartó que hubiera premeditación. El tribunal de París impuso 26 años a Loïk Le Priol, un exmilitar de 32 años, como autor de los disparos que costaron la vida del deportista de 42 años, tras una discusión en la terraza de un bar en pleno centro de París el 19 de marzo de 2022. Romain Bouvier, de 35 años y amigo de Le Priol, fue condenado a 19 años. Bouvier fue el primero en disparar contra Aramburú y su pena fue por tentativa de asesinato.

Tras casi 11 horas de deliberaciones, el presidente del tribunal, Franck Zientara, pronunció un veredicto decidido por un jurado popular, que estableció penas solo un año inferiores a lo solicitado por la fiscalía.

"La balística ha demostrado la voluntad de Le Priol de apuntar y tocar una parte vital de Aramburú (...) hasta dispararle tres veces por la espalda", señaló Zientara, dejando clara "la voluntad de matar" y descartando la legítima defensa que esgrimió el antiguo miembro del cuerpo de élite de la Marina francesa.

Sin embargo, no fue tenida en cuenta la premeditación. De esta manera, el exmilitar y Bouvier evitaron una condena que podía ser de cadena perpetua. En contra de Le Priol, el tribunal rechazó el argumento de la defensa por falta de discernimiento debido a un supuesto estrés postraumático del ex militar por sus misiones en África.

La sentencia, leída por Zientara, también apuntó a la "rabia narcisista" de Le Priol y le achacó "la muerte gratuita" de Aramburú, pero los jueces descartaron el racismo como agravante legal en el procesamiento.

Para señalar esos agravantes, la Fiscalía y la acusación habían hablado del perfil de Le Priol, quien pertenecía al grupo de ultraderecha GUD -disuelto en 2024 por su peligrosidad- para definir su perfil violento y su familiaridad con las armas.

"Pertenecían a un grupo muy violento francés de los años 60 que era una especie de grupúsculo con mentalidad de supremacía, de impunidad y de seguridad de sí mismos que invita a comparar a las fuerzas oscuras de la Triple A y la dictadura en Argentina, no lo comparo, pero la ideología era la misma", explicó la reconocida jurista francesa Sophie Thonon, abogada de la familia Aramburú en el juicio.

El fallo indicó que los 19 años contra Bouvier, antiguo estudiante de Derecho, se explican por haber disparado cuatro veces contra el argentino, quien estaba desarmado. Tras esa primera ráfaga inicial que dejó al exjugador de rugby herido, Le Priol descargó su arma contra Aramburú, dos de sus seis disparos fueron mortales.

Ambos condenados, según indica el fallo, se habían encontrado en el bar la noche del asesinato, en contra de una orden de control judicial que les prohibía verse tras una anterior sentencia.

Los otros dos acusados, Lyson Rochemir, que era novia de Le Priol cuando se produjo el asesinato, y Anthony Sorrentino, fueron condenados ambos a tres años de cárcel sin cumplimiento efectivo.

Rochemir, quien ya cumplió nueve meses entre rejas, fue declarada culpable por alteración de la escena del crimen, así como por sustracción, ocultación y eliminación de objetos, mientras que Sorrentino por haber ocultado pruebas y haber ayudado a Bouvier en su corta huida.

El exjugador de los Pumas fue asesinado después de una pelea en la madrugada del 19 de marzo en el bar Le Mabillon del bulevar Saint-Germain de París en la que también estuvo implicado Shaun Hegarty, antiguo jugador de rugby y amigo y socio del argentino.

En la primera audiencia del juicio, Le Priol aceptó los cargos por el asesinato y mostró algo de arrepentimiento: "Para siempre estaré condenado a soportar este drama inmenso. No dejaré de pedir perdón a la familia", dijo. Por su parte, Bouvier dijo pensar "todos los días en esa catástrofe absoluta".