Franco Colapinto disputa el GP de Azerbaiyán: largará desde la novena posición

El piloto argentino Franco Colapinto afrontará este sábado el Gran Premio de Azerbaiyán de la Fórmula 1 desde la 9° posición de la grilla de partida. Aunque finalizó en el décimo lugar durante la sesión de clasificación en el circuito callejero de Bakú, el representante de Alpine se benefició de una penalización de cinco puestos aplicada al español Carlos Sainz.

El comisariado deportivo sancionó al corredor de Williams por no reducir de forma suficiente la velocidad ante una bandera amarilla, lo que permitió el avance del argentino un lugar en la grilla.

Horarios y transmisión en vivo

La competencia se iniciará a las 8 (hora de Argentina) y la pole position estará ocupada por el británico George Russell, de Mercedes.

En Argentina, el evento se podrá ver en vivo a través de la señal Fox Sports y mediante las plataformas digitales Disney+ Premium y F1 TV.

La carrera disputada en la capital azerbaiyana consta de 51 vueltas a un circuito de 6,003 kilómetros de extensión, completando una distancia total de 306,049 kilómetros. El trazado combina la recta principal más larga del calendario con sectores estrechos que serpentean junto a las murallas medievales de la ciudad.

Colapinto, que viene de terminar en la séptima ubicación en la competencia previa disputada en España, intentará mantenerse en la zona de puntos durante la decimoquinta cita del campeonato mundial.

Rendimiento en pista y complicaciones en la Q3

El argentino firmó un tiempo de 1m45s106 en la Q1 y mejoró a 1m44s683 en la Q2, registro que le permitió ingresar por tercera vez consecutiva a la tanda decisiva de la Q3.

Durante su primer intento en la última sesión, Colapinto sufrió un bloqueo en la rueda delantera derecha en la curva 15, lo que le provocó severas vibraciones y condicionó sus posibilidades de mejorar la marca.

"La Q3 está bien, además con los dos autos. Tuve unas vibraciones muy, muy fuertes después del bloqueo", explicó el piloto pilarense tras completar la actividad oficial. Pese a los inconvenientes con las frenadas en el trazado urbano, el corredor se mostró optimista respecto al ritmo de carrera del monoplaza francés.

"Creo que tenemos un buen auto de carrera, así que espero que podamos avanzar. Lo intentaremos y veremos qué sucede", sostuvo Colapinto