Colapinto clasificó 15º, pero largará penúltimo por una penalización

El piloto argentino de la escudería Alpine, Franco Colapinto, quedó en la decimocuarta posición en la Q2, pero deberá largar en el penúltimo lugar, por delante de Gabriel Bortoleto; ambos con una penalización de 10 y 20 lugares, respectivamente.

La Pole Position en Texas se la quedó Kimi Antonelli con Mercedes, al realizar un tiempo de 1.34.035, mientras que el podio lo completaron los dos pilotos de Red Bull, Max Verstappen (+0,179) e Isack Hadjar (+0,215); además lo siguen los Ferrari Charles Leclerc y Lewis Hamilton; George Russell; ambos conductores de McLaren, Oscar Piastri y Lando Norris; finalizando los primeros 10 puestos con Arvid Lindblad y Liam Lawson de Racing Bulls.

Los seis que quedaron afuera de la Q3 son: Pierre Gasly - Alpine (11); Nico Hülkenberg - Audi (12); Gabriel Bortoleto - Audi (13); Franco Colapinto - Alpine (14); Fernando Alonso - Aston Martin (15); y otro piloto pendiente de confirmación.

El piloto argentino sufrió por la temperatura de los neumáticos, además de seguir con dificultades para sentirse cómodo con su monoplaza; luego de haber quedado fuera de la tercera qualy, Colapinto tendrá que largar penúltimo debido a la penalización de 10 lugares en la parrilla de salida en la carrera de este domingo en el Gran Premio de los Estados Unidos.

Los motivos de la sanción fueron nuevos cambios de componentes en la unidad de potencia de su auto (Alpine): se instaló una cuarta unidad de control electrónico, superando el límite de tres unidades permitidas por el reglamento técnico de la Fórmula 1 para la temporada.

La carrera principal del Gran Premio de los Estados Unidos será este domingo desde las 17:00 (hora argentina), en el Circuito de las Américas (COTA), en Austin, Texas, en lo que será la decimonovena fecha de la Fórmula 1.

Posiciones finalez para la carrera en el GP de los Estados Unidos