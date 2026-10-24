Colapinto terminó 15° en la última práctica del GP de Estados Unidos

Franco Colapinto finalizó en el 15° puesto de la tercera práctica libre del Gran Premio de Estados Unidos de Fórmula 1. El argentino, piloto de Alpine, registró un tiempo de 1:36.251 en la sesión previa a la clasificación.

En sus primeros giros, el oriundo de Pilar marcó un tiempo de 1:40.241, que lo ubicó en los últimos lugares de la tabla. Luego mejoró sus registros y llegó a meterse entre los diez primeros, aunque perdió posiciones a medida que sus rivales completaron sus vueltas rápidas.

Según la información difundida sobre la sesión, Colapinto comenzó con una carga elevada de combustible y neumáticos medios, en una estrategia orientada a reunir datos de cara a la carrera del domingo.

Hamilton lideró la práctica

Lewis Hamilton, con Ferrari, se quedó con el mejor tiempo al marcar 1:34.893. Max Verstappen, de Red Bull, terminó segundo a 168 milésimas, mientras que Charles Leclerc, también con Ferrari, ocupó el tercer lugar a 234 milésimas.

El top cinco lo completaron Kimi Antonelli y George Russell, ambos con Mercedes. Oscar Piastri, de McLaren, finalizó sexto.

Las posiciones de la FP3

Lewis Hamilton (Ferrari) — 1:34.893.

Max Verstappen (Red Bull) — a 0.168.

Charles Leclerc (Ferrari) — a 0.234.

Kimi Antonelli (Mercedes) — a 0.303.

George Russell (Mercedes) — a 0.488.

Oscar Piastri (McLaren) — a 0.638.

Nico Hülkenberg (Audi) — a 0.698.

Lando Norris (McLaren) — a 0.813.

Pierre Gasly (Alpine) — a 1.011.

Isack Hadjar (Red Bull) — a 1.037.

Franco Colapinto (Alpine) — 1:36.251.

Colapinto afrontará ahora la clasificación, programada para las 18, en busca de una buena posición de largada para la carrera del domingo.

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