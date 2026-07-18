Colapinto cuestionó el rendimiento del Alpine tras la clasificación: "No mejoramos nada respecto de ayer"

Franco Colapinto se mostró autocrítico tras la clasificación del Gran Premio de Bélgica de Fórmula 1 y apuntó al rendimiento de su Alpine, al asegurar que el equipo no logró mejorar el auto respecto de la jornada del viernes.

El piloto argentino, que partirá desde la 11ª posición este domingo gracias a las penalizaciones aplicadas a Lando Norris e Isack Hadjar, reconoció que los cambios realizados antes de la clasificación no dieron el resultado esperado.

"No mejoramos nada, incluso empeoramos en la mañana. No fueron buenos cambios, es un auto que está siendo bastante difícil de manejar y difícil de poner a punto", afirmó Colapinto al término de la sesión.

El pilarense no logró avanzar a la Q3 y había finalizado 13° en la clasificación, aunque las sanciones a dos competidores le permitieron ganar dos posiciones en la grilla de partida.

De cara a la competencia, el argentino anticipó un domingo exigente en el circuito de Spa-Francorchamps.

"Todos mejoraron menos nosotros. Mañana va a ser una carrera larga y difícil, ojalá podamos sumar algo o intentarlo al menos", expresó.

La pole position quedó en manos del italiano Kimi Antonelli, con Mercedes, mientras que el neerlandés Max Verstappen, de Red Bull, partirá segundo y el británico George Russell, también con Mercedes, completará la primera fila ampliada.

El Gran Premio de Bélgica se correrá este domingo desde las 10 (hora argentina) en el tradicional circuito de Spa-Francorchamps, donde Colapinto buscará avanzar posiciones y sumar puntos para Alpine.

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