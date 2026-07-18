Cuánto dinero recibirá el campeón del Mundial 2026: la FIFA entregará un premio récord

La final del Mundial 2026 entre Argentina y España no solo pondrá en juego el trofeo más importante del fútbol, sino también el mayor premio económico que la FIFA entregó en la historia de la Copa del Mundo.

Con la ampliación del certamen a 48 selecciones, el organismo incrementó un 50% el fondo destinado a premios. En total, distribuirá 655 millones de dólares entre las federaciones participantes según su rendimiento deportivo, además de un monto fijo para cubrir los gastos de preparación.

Cuánto cobrará el campeón del Mundial 2026

La federación de la selección que se consagre campeona recibirá 50 millones de dólares, una cifra récord para la competencia.

El dinero será transferido por la FIFA a la asociación nacional correspondiente, que posteriormente definirá cómo distribuirlo entre jugadores, cuerpo técnico y el resto de la delegación.

El subcampeón, en tanto, percibirá 33 millones de dólares, por lo que la final repartirá un total de 83 millones entre ambos finalistas.

Cómo será el reparto de premios

La FIFA estableció la siguiente distribución económica para las 48 selecciones participantes:

Campeón: 50 millones de dólares .

. Subcampeón: 33 millones de dólares .

. Tercer puesto: 29 millones de dólares .

. Cuarto puesto: 27 millones de dólares .

. Eliminados en cuartos de final: 19 millones de dólares cada uno.

cada uno. Eliminados en octavos de final: 15 millones de dólares cada uno.

cada uno. Eliminados en dieciseisavos de final: 11 millones de dólares cada uno.

cada uno. Eliminados en la fase de grupos: 9 millones de dólares cada uno.

Además, cada una de las 48 federaciones clasificadas recibió 1,5 millones de dólares para afrontar los gastos de preparación, por lo que todas aseguraron un ingreso mínimo de 10,5 millones de dólares.

Un incremento del 50% respecto de Qatar 2022

El fondo total de premios asciende a 655 millones de dólares, un 50% más que los 440 millones repartidos durante el Mundial de Qatar 2022.

En aquella edición, la AFA recibió 42 millones de dólares tras la consagración de la Selección argentina, mientras que Francia obtuvo 30 millones como subcampeón.

Argentina y España, por la gloria y un premio histórico

Argentina enfrentará a España este domingo desde las 16 (hora argentina) en el New York/New Jersey Stadium, con la ilusión de conquistar su cuarta Copa del Mundo y convertirse en la primera selección desde Brasil en 1962 en defender con éxito el título mundial.

España, por su parte, buscará levantar su segunda estrella, luego de la obtenida en Sudáfrica 2010. Además del prestigio deportivo, el ganador se llevará el premio económico más importante que la FIFA haya otorgado en la historia de los Mundiales.

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