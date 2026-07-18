El exfutbolista español Joan Capdevila, campeón del mundo con España en Sudáfrica 2010, atraviesa una inesperada situación a pocos días de la final del Mundial 2026. El exlateral reveló que las autoridades estadounidenses le rechazaron el permiso ESTA para ingresar al país, por lo que no podrá viajar junto a sus hijos para presenciar el encuentro decisivo.

Ante la negativa, Capdevila recurrió a las redes sociales para intentar revertir la situación y lanzó un llamativo mensaje dirigido al presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

"Necesito ayuda, Donald Trump. Me acaban de decir que no puedo viajar a la final con mis hijos porque me han denegado el ESTA", publicó en su cuenta de X.

Un campeón del mundo le pidió ayuda a Donald Trump tras el rechazo de su visa para asistir a la final

Por qué le rechazaron el ingreso

En una entrevista con el programa El Partidazo de COPE, el exdefensor explicó que la negativa está relacionada con un viaje que realizó a Irán hace casi una década.

"Me lo han denegado porque estuve hace 10 años, en 2016, jugando un partido en Irán, y se ve que si has estado en Irán no puedes entrar en Estados Unidos a no ser que tengas otro visado o algo así", explicó.

La normativa estadounidense establece restricciones para acceder al programa ESTA a ciudadanos que hayan visitado determinados países, por lo que en esos casos deben tramitar una visa tradicional.

La frustración del campeón del mundo

Capdevila lamentó no poder acompañar a la selección española en un momento tan especial y expresó su deseo de compartir la experiencia junto a sus antiguos compañeros y sus hijos.

"¿Alguien me puede ayudar con esto? No saben la ilusión que me hacía poder estar allí con todos mis compañeros de 2010 y con este equipo para animarles. No me puedo creer que no me permitan entrar en USA y perderme un momento así con mis hijos, que tanto amamos el fútbol", escribió.

El exfutbolista espera encontrar una solución de último momento que le permita viajar a Estados Unidos y asistir a la definición del Mundial.

Este contenido fue elaborado con la asistencia de inteligencia artificial en su redacción y edición.