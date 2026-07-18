La Selección argentina realiza su última práctica para la final con España tras la demora por alerta de tormenta eléctrica

La cuenta regresiva para la final del Mundial 2026 tuvo un imprevisto inesperado. Una tormenta eléctrica registrada en Nueva Jersey obligó a postergar las últimas prácticas de la Selección argentina y de España, que este domingo definirán al nuevo campeón del mundo en el MetLife Stadium.

El entrenamiento de la Albiceleste estaba programado para las 12:30 (hora argentina) en el Red Bulls Performance Center, con los primeros 15 minutos abiertos a la prensa. Sin embargo, la actividad debió retrasarse hasta que las autoridades autorizaran el ingreso al campo de juego.

La delegación encabezada por Lionel Scaloni permaneció a la espera de mejores condiciones climáticas para completar la última sesión antes de la gran final.

La misma situación atravesó el seleccionado español. La FIFA informó que el entrenamiento de La Roja también comenzó con demora luego de que un rayo impactara en las inmediaciones del Melanie Lane Training Grounds, el predio elegido por el conjunto dirigido por Luis de la Fuente.

Scaloni define el equipo para la final

Más allá del retraso provocado por el clima, el cuerpo técnico argentino utilizará la práctica para despejar las últimas dudas en la formación.

En principio, la base del equipo que eliminó a Inglaterra en semifinales se mantendrá. La principal incógnita está en el mediocampo, donde Rodrigo De Paul, Giuliano Simeone y Nicolás González compiten por un lugar.

En defensa también continúa la disputa por el lateral derecho entre Gonzalo Montiel y Nahuel Molina, aunque el resto del once titular no sufriría modificaciones.

Argentina buscará este domingo conquistar su cuarta Copa del Mundo y transformarse en la primera selección desde Brasil en 1962 en defender exitosamente el título mundial.

Cuándo se juega la final del Mundial 2026

La final entre Argentina y España se disputará este domingo 19 de julio, desde las 16:00 (hora argentina), en el MetLife Stadium de Nueva Jersey.

El encuentro será arbitrado por el esloveno Slavko Vinčić y podrá verse por TV Pública, Telefe, TyC Sports, DSports, Disney+ Premium y F1 TV.

Dibu Martínez: "Todavía me duele"

En la previa del partido decisivo, Emiliano "Dibu" Martínez reveló que continúa sintiendo molestias en la mano derecha, lesión que sufrió antes del Mundial y por la que decidió no operarse para poder disputar el certamen.

"Todavía me duele todos los días. Sabía que me iba a doler muchísimo. Evité la operación. Todos los especialistas de mano que consulté, en Estados Unidos e Inglaterra, me decían que tenía que operarme porque, si no, no podía jugar", explicó el arquero.

El campeón del mundo aseguró que durante la fase de grupos casi no pudo entrenarse con normalidad, aunque actualmente se encuentra mucho mejor.

"A partir de octavos ya entrené normal y, sinceramente, me siento muchísimo mejor", afirmó.

Sobre el rival de la final, Martínez elogió al conjunto español y destacó su funcionamiento colectivo.

"España es una gran selección. No es solo Lamine Yamal; tienen un gran grupo y un entrenador que los hace jugar muy bien. Pero nosotros también tenemos nuestras armas", señaló.

Por último, el arquero expresó la emoción que le genera disputar una nueva final mundialista.

"A veces lloro solo pensando en todo lo que conseguimos. Lo importante es disfrutar este momento porque nos va a acompañar toda la vida", concluyó.

Este contenido fue elaborado con la asistencia de inteligencia artificial en su redacción y edición.