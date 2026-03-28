Colapinto no encontró el ritmo y quedó 17° en la última práctica del GP de Japón

El argentino Franco Colapinto no logró revertir su tendencia en el Gran Premio de Japón y finalizó en la 17ª posición durante la práctica libre 3, en el marco de la tercera fecha del campeonato de Fórmula 1. Con un registro de 1:31,759, el piloto de Alpine volvió a quedar lejos de los puestos de protagonismo, profundizando una jornada que hasta el momento no ofrece respuestas positivas.

La diferencia con la cima fue contundente: dos segundos y 392 milésimas respecto al líder de la sesión, el italiano Andrea Kimi Antonelli, quien confirmó su gran presente tras haber ganado el GP de China.

Este nuevo resultado no hace más que consolidar una tendencia preocupante para Colapinto, que no logra sentirse cómodo en el Circuito de Suzuka, uno de los trazados más técnicos y emblemáticos del calendario. Su rendimiento en las sesiones previas ya había encendido señales de alerta:

Práctica libre 1: 16°

16° Práctica libre 2: 17°

17° Práctica libre 3: 17°

La reiteración de posiciones refleja una falta de evolución en pista que podría condicionar seriamente sus aspiraciones de cara a la clasificación.

Suzuka, un desafío que expone debilidades

El Circuito de Suzuka no es un escenario más dentro del campeonato. Su diseño exige precisión, equilibrio y confianza en el monoplaza, factores que, hasta ahora, no han acompañado al argentino. La incapacidad para mejorar sus tiempos entre sesiones evidencia que los problemas no son circunstanciales, sino estructurales dentro del rendimiento del Alpine.

Mientras Colapinto lucha por adaptarse, su compañero de equipo, el francés Pierre Gasly, mostró una realidad muy distinta. Con una actuación sólida, Gasly finalizó en la décima posición, a un segundo y 720 milésimas del líder, lo que marca una diferencia interna significativa dentro del equipo.

Esta brecha interna no solo subraya el momento dispar entre ambos pilotos, sino que también deja en evidencia que el monoplaza tiene potencial para rendir mejor del lado del box que Colapinto aún no logra capitalizar.

Una cima competitiva y ajustada

En la parte alta de la tabla, la sesión tuvo como protagonista a Antonelli, quien continúa consolidando su crecimiento en la categoría. El italiano lideró con autoridad y le sacó 254 milésimas a su compañero en Mercedes, el británico George Russell.

El top 3 lo completó el monegasco Charles Leclerc, seguido por un grupo compacto de nombres de peso dentro de la categoría:

Oscar Piastri (McLaren)

Lewis Hamilton (Ferrari)

Lando Norris (McLaren)

Nico Hulkenberg (Audi)

Max Verstappen (Red Bull)

Gabriel Bortoleto (Audi)

Gasly (Alpine)

Este escenario deja en claro la alta competitividad en la zona media y alta, donde cada milésima resulta determinante y cualquier error puede significar varias posiciones.

Lo que viene: una clasificación clave

La actividad en el GP de Japón continuará con la clasificación, programada para las 3 de la madrugada de este sábado. Allí, Colapinto enfrentará una instancia decisiva: no solo deberá mejorar sus registros, sino también encontrar rápidamente soluciones que le permitan salir del fondo de la parrilla.

Con un rendimiento estancado y un circuito que no concede margen para improvisaciones, el desafío es tan inmediato como exigente. La sesión clasificatoria será, en definitiva, una prueba de carácter para el piloto argentino, que necesita revertir una tendencia adversa antes de que se traduzca en un fin de semana completamente comprometido.