Franco Colapinto comenzó este viernes su participación en el Gran Premio de Qatar, correspondiente a la vigésimo segunda y penúltima fecha del calendario de la Fórmula 1. El piloto argentino, integrante de la escudería Alpine, finalizó en el duodécimo puesto de la primera práctica libre, disputada en el Circuito Internacional de Lusail, donde el italiano Kimi Antonelli, representante de Mercedes, consiguió el mejor registro de la sesión.

La actividad inicial en el trazado qatarí permitió establecer las primeras referencias de rendimiento de los equipos y pilotos de cara a las instancias siguientes del fin de semana. Colapinto completó un total de 27 vueltas y registró un tiempo de 1:25.409, resultado que lo ubicó en la mitad de la clasificación de la tanda, a más de dos segundos del tiempo de referencia establecido por Antonelli.

El argentino afronta esta nueva presentación después de conseguir un resultado destacado en el Gran Premio de Las Vegas, donde terminó en la sexta posición y sumó ocho puntos. Esa actuación representó un impulso importante en su temporada, ya que le permitió interrumpir una racha de seis competencias consecutivas sin sumar unidades.

Antonelli marcó el ritmo de Mercedes

La primera práctica libre tuvo como principal protagonista a Andrea Kimi Antonelli, quien mantuvo un rendimiento destacado durante toda la sesión y terminó al frente de la clasificación.

El piloto italiano de Mercedes consiguió su mejor vuelta en 1:23.271, un registro que le permitió superar a su compañero de equipo, George Russell, y al representante de Red Bull Racing, Isack Hadjar.

La clasificación de los tres primeros quedó establecida de la siguiente manera:

1° Kimi Antonelli (Mercedes): 1:23.271.

2° George Russell (Mercedes): 1:23.724.

3° Isack Hadjar (Red Bull Racing): 1:23.878.

La diferencia entre Antonelli y Russell fue de 0.453 segundos, mientras que Hadjar quedó a 0.607 segundos del mejor tiempo de la tanda.

En ese contexto, Colapinto terminó con una diferencia considerable respecto del registro de punta. Su vuelta de 1:25.409 lo dejó a más de dos segundos del tiempo conseguido por el italiano y también por detrás de su compañero de equipo, Pierre Gasly, quien finalizó décimo con un registro de 1:24.874.

La diferencia entre ambos pilotos de Alpine fue de 0.535 segundos, una referencia importante dentro de la primera evaluación del rendimiento de la escudería en el circuito qatarí.

Los registros de Alpine

La actuación de Alpine tuvo a Gasly por delante de Colapinto en esta primera sesión. El francés consiguió ubicarse décimo, mientras que el argentino terminó duodécimo, con una diferencia de 0.535 segundos entre los dos registros.

Por fuera del grupo de los cuatro equipos más poderosos, también se destacaron los tiempos de otros pilotos que quedaron ubicados cerca de los representantes de Alpine. Arvid Lindblad, con su Racing Bulls, consiguió el noveno puesto al registrar una vuelta de 1:24.601. Su tiempo fue apenas 0.273 segundos más rápido que el conseguido por Gasly, quien ocupó la décima posición.

Por su parte, Gabriel Bortoleto logró ubicarse undécimo, inmediatamente por delante de Colapinto, con un registro de 1:25.053.

De esta manera, el argentino quedó en el duodécimo lugar, detrás de Bortoleto y por delante de los pilotos que completaron la clasificación de la primera tanda.

La sesión también presentó una particularidad relacionada con el comportamiento de los neumáticos: la goma roja no mostró grandes progresos en los tiempos de los distintos equipos durante el desarrollo de la práctica. Esta circunstancia formó parte de las características de una primera jornada de actividad en Lusail, en la que los pilotos comenzaron a establecer sus referencias sobre el trazado.

El antecedente de Las Vegas

La llegada de Colapinto al Gran Premio de Qatar está marcada por el resultado conseguido en la competencia anterior, disputada en Las Vegas. Allí, el argentino completó una de sus mejores actuaciones recientes al finalizar sexto y sumar ocho puntos para Alpine.

Ese resultado tuvo un significado particular porque permitió cortar una prolongada sequía de unidades que se había extendido durante seis carreras consecutivas.

La racha sin sumar puntos había comenzado en Azerbaiyán y continuado en las competencias de Malasia, Singapur, Estados Unidos, México y Brasil. La sexta posición alcanzada en Las Vegas puso fin a esa seguidilla y le permitió al piloto argentino volver a sumar en el campeonato.

Ahora, en Qatar, Colapinto afronta la vigésimo segunda y penúltima fecha de la temporada con el objetivo de continuar su participación en la máxima categoría del automovilismo internacional.

El cronograma del GP de Qatar

Después de la primera práctica libre disputada este viernes, la actividad continuará durante el fin de semana con las siguientes sesiones y horarios:

Viernes 27 de noviembre

Práctica libre 2: 14:00.

Sábado 28 de noviembre

Práctica libre 3: 11:30.

Clasificación: 15:00.

Domingo 29 de noviembre

Carrera: 13:00.

El Gran Premio de Qatar se desarrolla en el Circuito Internacional de Lusail, un trazado de 5,418 kilómetros de extensión y compuesto por 16 curvas.

Con la primera práctica ya completada, Colapinto continuará su actividad con las siguientes sesiones del cronograma, mientras Alpine buscará avanzar en la evaluación del rendimiento de sus monoplazas de cara a la clasificación y a la carrera del domingo.

El argentino llega a esta instancia después de recuperar protagonismo en Las Vegas y de volver a sumar puntos tras seis fechas sin conseguirlo. Su duodécimo puesto en la primera tanda de Qatar representa el punto de partida de un nuevo fin de semana de competencia en la Fórmula 1, en una temporada que transita su penúltima presentación del calendario.