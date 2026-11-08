Colapinto largará 15° en el GP de Brasil y buscará volver a los puntos en la Fórmula 1

Franco Colapinto afrontará este domingo el Gran Premio de Brasil de la Fórmula 1 con el objetivo de sumar puntos y cerrar una carrera positiva en el circuito de Interlagos. El piloto argentino de Alpine largará desde el 15° puesto, luego de haber finalizado 17° en la clasificación y avanzar dos posiciones como consecuencia de las sanciones que recibieron otros pilotos.

La competencia representa una nueva oportunidad para el argentino, que buscará ubicarse entre los diez mejores de la carrera. El desafío llega después de lo ocurrido en México, donde una sanción le quitó el octavo puesto que había conseguido. A partir de ese antecedente, Colapinto intentará volver a alcanzar una posición que le permita sumar en el campeonato.

El Gran Premio brasileño se desarrollará en un escenario conocido por sus exigencias, con un trazado que combina curvas, desniveles y un recorrido en sentido antihorario. A esas características se suma la posibilidad de lluvia, un factor que podría complicar el desarrollo de la carrera y modificar las condiciones de manejo.

De las prácticas libres a la clasificación

El fin de semana de Colapinto comenzó con una serie de resultados en las prácticas libres que marcaron su evolución durante las sesiones. El piloto de Alpine terminó 9° en la primera práctica, luego fue 11° en la segunda y cerró la tercera sesión en el 14° lugar.

En la clasificación, sin embargo, quedó ubicado en la 17ª posición. Ese resultado inicial no será el que finalmente ocupe en la grilla de largada, ya que las sanciones aplicadas a otros competidores le permitieron avanzar hasta el 15° puesto.

De esta manera, el argentino comenzará la carrera desde una posición que lo obligará a buscar avances durante el desarrollo de la competencia. El objetivo de finalizar entre los diez mejores dependerá de su desempeño en pista y de las condiciones que presente Interlagos, especialmente ante la posibilidad de precipitaciones.

La jornada también tendrá otros nombres destacados en la grilla. Detrás de Colapinto largará su compañero de equipo en Alpine, Pierre Gasly, desde el 16° puesto. También comenzarán por detrás del argentino otros pilotos de peso dentro de la categoría, entre ellos Lewis Hamilton y Max Verstappen.

En el extremo opuesto de la clasificación, la pole position quedó en manos de Lando Norris, quien partirá desde el primer lugar de la grilla.

Una grilla marcada por sanciones

La posición de largada de Colapinto quedó definida por la combinación de su resultado clasificatorio y las sanciones recibidas por otros pilotos. Aunque el argentino había terminado 17° en la clasificación, la aplicación de esas penalizaciones le permitió ascender hasta el 15° lugar.

Ese movimiento en la grilla modifica el punto de partida para el piloto de Alpine, que tendrá por delante una carrera en la que buscará avanzar y acercarse a la zona de puntos. La presencia de competidores de gran trayectoria por detrás, como Hamilton y Verstappen, también forma parte de una grilla que tendrá varios nombres relevantes en posiciones alejadas de los primeros puestos.

Gasly, compañero de Colapinto, largará inmediatamente detrás del argentino, desde la 16ª posición. Mientras tanto, Norris comenzará la carrera desde la pole, luego de imponerse en la clasificación.

La expectativa estará puesta en el rendimiento de los pilotos durante la competencia principal y en la capacidad de cada equipo para responder a las condiciones del circuito. En el caso de Colapinto, el desafío será aprovechar su lugar de partida y sostener un ritmo que le permita disputar posiciones.

Interlagos, un circuito exigente y con posibilidad de lluvia

El circuito de Interlagos, ubicado en San Pablo, es considerado uno de los trazados más exigentes del calendario de la Fórmula 1. Sus características representan un desafío para los pilotos, tanto por la configuración del recorrido como por las condiciones que pueden presentarse durante la carrera.

El trazado cuenta con 15 curvas, importantes desniveles y un recorrido en sentido antihorario. Estos elementos forman parte de las particularidades que hacen de Interlagos una pista demandante y que pueden influir en el desarrollo de la competencia.

La posibilidad de lluvia aparece como otro factor de atención para el Gran Premio de Brasil. Las precipitaciones podrían complicar la carrera y sumar un componente de incertidumbre en un circuito que ya exige precisión y adaptación por parte de los pilotos.

Colapinto buscará aprovechar las oportunidades que se presenten a lo largo de la competencia para avanzar desde el 15° lugar. Después de la sanción que le quitó el octavo puesto en México, el argentino intentará volver a terminar entre los diez mejores y sumar puntos en la Fórmula 1.

Horario y transmisión

La carrera principal del Gran Premio de Brasil se disputará este domingo 8 de noviembre, desde las 14 horas de Argentina. La competencia podrá seguirse en vivo a través de Fox Sports y Disney+ Premium.

Con la grilla definida y la lluvia como una posibilidad que podría incidir en el desarrollo de la prueba, Colapinto se prepara para afrontar una carrera clave en su búsqueda de puntos. El argentino largará 15° y tendrá como objetivo avanzar en Interlagos para volver a ubicarse entre los diez mejores de la Fórmula 1.