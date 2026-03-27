Colapinto no logró avanzar y cerró 17° en la segunda práctica del GP de Japón

cerró la segunda práctica libre del Gran Premio de Japón en el puesto 17, sin lograr mejorar el rendimiento que había mostrado previamente, cuando finalizó 16° en la primera sesión. En el exigente circuito de Suzuka, el piloto de Alpine quedó nuevamente relegado en la tabla de tiempos y afronta un panorama complejo de cara a la clasificación.

La actividad no se detiene: este viernes a las 23:30 (hora argentina), Colapinto volverá a salir a pista para disputar la tercera y última práctica libre. Más tarde, desde las 3:00 de la madrugada, será el turno de la clasificación que definirá la grilla de largada para la carrera del domingo a las 2:00. Toda la programación del fin de semana se transmite en directo por Disney+ y Fox Sports.

Piastri dominó una sesión marcada por cambios de ritmo

El mejor tiempo de la FP2 quedó en manos de Oscar Piastri, quien se impuso con claridad en una sesión dinámica, en la que los equipos alternaron estrategias con diferentes compuestos de neumáticos. El piloto de McLaren superó por un margen ajustado a los Mercedes, consolidando un rendimiento competitivo en la jornada.

Durante el inicio de la práctica, Charles Leclerc lideró con neumáticos medios, seguido de cerca por Piastri y George Russell. En ese tramo también se destacaron Andrea Kimi Antonelli y Lewis Hamilton, quienes completaron los cinco primeros lugares.

En ese contexto, Colapinto tuvo un desempeño discreto pero momentáneamente alentador: con neumáticos duros, llegó a posicionarse 14°, siendo además el único piloto latinoamericano en pista en ese tramo de la sesión.

El impacto del cambio de neumáticos

El desarrollo de la práctica dio un giro con la utilización de neumáticos blandos. Allí, Piastri marcó el ritmo con un registro de 1m30.133s, consolidándose en la cima de la tabla. Antonelli y Leclerc se ubicaron detrás, mientras que Russell logró desplazar al monegasco del tercer puesto.

También se destacó la recuperación de Lando Norris, quien, tras solucionar un inconveniente hidráulico, logró meterse entre los seis mejores en su primer intento con gomas blandas.

Colapinto, sin mejoras y por detrás de Gasly

En contraste, Colapinto no pudo capitalizar el cambio de condiciones. Su mejor tiempo fue de 1:32.438, sin mejoras respecto a la FP1, lo que lo hizo retroceder un lugar en la clasificación general de la sesión.

El argentino quedó a seis décimas de su compañero de equipo, Pierre Gasly, quien registró un tiempo de 1:31.734 y finalizó en el puesto 14. Además, la diferencia con el líder fue de 2 segundos y 30 centésimas, evidenciando la brecha de rendimiento en el competitivo pelotón de la Fórmula 1.

En el tramo final, Colapinto terminó por delante de Valtteri Bottas y Fernando Alonso, lo que le permitió evitar las últimas posiciones, aunque sin modificar el balance general de una jornada adversa.

Una sesión condicionada para Pérez

Otro de los protagonistas que tuvo dificultades fue Sergio Pérez. El mexicano perdió cerca de media hora de actividad debido a reparaciones en su monoplaza, tras un choque con Alex Albon.

Con escaso tiempo en pista, Pérez terminó en el último lugar entre quienes marcaron registro, a 3,5 segundos del líder, lo que condiciona su preparación de cara a la clasificación.

Claves de la FP2 en Suzuka

Mejor tiempo: Oscar Piastri (1m30.133s)

Oscar Piastri (1m30.133s) Posición de Colapinto: 17° (1:32.438)

17° (1:32.438) Diferencia con Gasly: 0.6 segundos

0.6 segundos Diferencia con el líder: 2.30 segundos

2.30 segundos Situación de Pérez: último, con actividad limitada por reparaciones

Lo que viene: última prueba y clasificación

El foco ahora está puesto en la última práctica libre, donde Colapinto buscará ajustar su rendimiento y reducir la brecha con su compañero de equipo. La clasificación, en la madrugada argentina, será determinante para sus aspiraciones en el Gran Premio de Japón.

En un circuito técnico y exigente como Suzuka, cada décima cuenta. Para el piloto argentino, la jornada dejó más interrogantes que certezas, en un fin de semana que aún ofrece margen para la recuperación, pero que exige una reacción inmediata.