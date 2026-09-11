Defensa y Justicia le ganó a Gimnasia de Mendoza y trepó a la cima de la Zona A

Defensa y Justicia le ganó 2 a 0 a Gimnasia de Mendoza por la novena fecha del Torneo Clausura. Los dirigidos por Julio César Vaccari se treparon a la cima de la Zona A, que comparte con Vélez con 17 puntos cada uno. Los goles fueron de Leandro Fernández (11´PT) y David Barbona (12´ST).

A los 11 minutos, Juan Gutiérrez elaboró una buena jugada por izquierda tras una contra letal del Halcón. Seguidamente, el mediocampista tiró un centro preciso a la cabeza de Leandro Fernández, que la cambió de palo y marcó el 1 a 0 para Defensa y Justicia.

Pocos minutos más tarde, nuevamente el ex Independiente Leandro Fernández pondría las cosas 2 a 0 a favor del local. Sin embargo, el VAR le cantó al árbitro Jorge Baliño que el delantero se encontraba en offside y este correspondió anulando el gol.

El segundo tiempo comenzaría muy activo para el local, que buscó ampliar la ventaja para no sufrir en el tramo final. A los 5 minutos, Leandro Fernández se escapó por derecha, enganchó en el área y remató de zurda, muy cerca del travesaño.

Minutos más tarde, a los 12, el Halcón de Varela metió el segundo de contra. Tras una buena cobertura y pase profundo de Valentín Loza, César Pérez corrió a toda velocidad por derecha, llegó al fondo, se la entregó a David Barbona y este definió al segundo palo.

Defensa y Justicia estuvo tan cómodo en el partido que no necesitó hacer prácticamente cambios hasta bien entrada la segunda mitad. A los 30 del complemento, cuando Gimnasia ya había agotado las variantes, el local solamente había hecho una.

Por momentos, el equipo de Darío Franco extrañó a Agustín Módica, el delantero goleador que no pudo jugar por segunda vez consecutiva debido a una lesión que lo tiene a maltraer.

Con autoridad, los dirigidos por Julio César Vaccari se llevaron 3 puntos valiosos para la punta por la cima de la Zona A. Ahora, Defensa y Justicia comparte ese puesto con Vélez, ya que ambos cuentan con 17 puntos.

Por su parte, Gimnasia de Mendoza dejó pasar la chance de ser puntero en soledad y quedó escolta, con 16 unidades. En la próxima fecha, el Lobo buscará recuperarse cuando enfrente a Deportivo Riestra de local, el sábado 19 desde las 14.30.

En tanto, el Halcón de Varela querrá seguir con la racha positiva y aspira a seguir escalando puestos en la tabla anual. El próximo desafío para los de Varela será Central Córdoba de visitante, el viernes 18 a partir de las 18:00.