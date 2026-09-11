Newell's y Vélez empataron en el arranque de la novena fecha

Newell's y Vélez empataron 1 a 1 en la apertura de la fecha 9 del Torneo Clausura. El partido se disputó en el estadio Marcelo Bielsa de Rosario y los goles los convirtieron Ronaldo Martínez, para el Fortín; y Alan Soñora, para la Lepra.

Aunque sí aseguró el primer puesto de la Zona A, Vélez dejó pasar la chance de ser puntero de la tabla anual. Por su parte, Newell´s, debía sumar de a tres para tener aspiraciones a alcanzar los puestos clasificatorios a las copas.

En el primer tiempo, Vélez fue dueño del control del juego y de las mejores chances. Con un Manuel Lanzini encendido en tres cuartos y haciendo dupla con Ronaldo Martínez, el visitante impuso condiciones.

El premio para el Fortín llegaría a los 26 minutos de la primera mitad. Tras un pase muy bueno por izquierda de Elías Gómez, Ronaldo Martínez llegó al fondo y definió de zurda ante la salida de Josue Reinatti.

Luego del golpe, Newell´s intentó reponerse pero poco pudo hacer ante la solidez del equipo de Guillermo Barros Schelotto. Más allá de algunas aventuradas individuales de Matías Cóccaro, los rosarino no lograron generar peligro.

Ya en la segunda mitad, a los 17 minutos del segundo tiempo, Newell´s pudo haber empatado desde el punto penal. Sin embargo, Santiago Solari ejecutó al medio del arco y Tomás Marchiori, con los pies, evitó la caída de su arco.

Con más carácter y ante un Vélez algo extenuado, el local siguió buscando el empate. A los 31, el ingresado Walter Núñez convertía un golazo de chilena después de un córner. Sin embargo, el asistente levantó la bandera por offside y las cosas siguieron 1 a 0 a favor del Fortín.

Al igual que lo que sucedió el fin de semana pasado en el clásico ante Rosario Central, Newell´s encontró el empate en la última del partido. A los 48 y medio, Alan Soñora se hizo cargo de un tiro libre en la puerta del área, le dio de zurda y Marchiori quedó a contrapierna, sin poder hacer nada.

De esta manera, el público local explotó de felicidad ante un punto que vale oro. En cambio, Vélez alcanzó los 45 puntos y se lamentó no poder haber aguantado hasta el final ya que podría haber quedado como único puntero de la tabla anual.

Ahora, el Fortín sigue por detrás de Argentinos (46 puntos) e Independiente Rivadavia (45 pero con mejor diferencia de gol).