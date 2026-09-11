Colapinto, duro con el rendimiento de Alpine en Madrid: "Es prácticamente imposible pasar"

El circuito de Madring tuvo su estreno este viernes con las primeras dos prácticas libres del Gran Premio de España. La nueva pista presentó desde el comienzo un escenario exigente para los pilotos, con curvas delicadas que dificultaron el trabajo de varios competidores a lo largo de la jornada.

En ese contexto, Franco Colapinto completó las dos primeras sesiones con resultados que reflejaron las dificultades de Alpine. El argentino terminó 13° en la FP1, por delante de su compañero de equipo, el francés Pierre Gasly, quien finalizó 14°. En la segunda práctica, Colapinto quedó 15°, cuatro posiciones por debajo de Gasly.

El balance general del equipo no fue el esperado y el propio piloto argentino dejó en claro, tanto por su lenguaje corporal como por sus declaraciones, que Alpine tuvo una jornada compleja.

"Creo que estamos a años luz de los Racing Bulls, hay que entender un poco por qué. Fue un día difícil, en la FP1 tuvimos mucho por mejorar y en la FP2 no dimos ningún salto", sostuvo Colapinto.

Las dificultades del Alpine durante las prácticas

El piloto de Pilar explicó que una de las principales dificultades estuvo relacionada con el comportamiento del monoplaza sobre los pianos. En la primera parte de la jornada, el auto se mostró particularmente duro en esas zonas del circuito.

"En los pianos estaba muy duro el auto. Eso mejoró, pero después perdimos un poco de carga y atrás el auto va muy mal, muy impredecible", describió. La pérdida de carga y el comportamiento de la parte trasera del monoplaza fueron señalados por Colapinto como otros de los problemas que afectaron su desempeño. El argentino calificó como "un poco raro" el comportamiento del auto y reconoció que manejarlo durante la jornada resultó complicado.

El diagnóstico del piloto apuntó especialmente a la falta de evolución entre la primera y la segunda sesión. Según explicó, el equipo debía haber conseguido una mejora mayor al pasar de la FP1 a la FP2, algo que finalmente no ocurrió.

"No dimos el paso de la FP1 a la FP2 que tendríamos que haber dado", afirmó.

Una vuelta con neumáticos blandos

A las dificultades del monoplaza se sumó otro factor que limitó el trabajo de Colapinto durante la segunda práctica. El argentino no pudo realizar su vuelta con gomas blandas, debido a una situación ocurrida durante el recorrido. Según relató, la vuelta se vio afectada porque Lawson se cruzó en la curva larga, La Monumental.

"Tampoco hice la vuelta con las gomas blandas porque se cruzó Lawson en la curva larga (La Monumental)", explicó. La situación impidió que Colapinto pudiera completar ese intento y disponer de una referencia adicional con uno de los compuestos utilizados durante la práctica.

A pesar de las dificultades y de las limitaciones que encontró en el trabajo realizado durante las dos sesiones, el piloto también puso el foco en las características propias del circuito de Madring, al que definió como una pista difícil.

Colapinto y los adelantamientos

Más allá del comportamiento del Alpine, Colapinto señaló otra característica que puede condicionar el desarrollo del Gran Premio: las dificultades para adelantar. "En general es una pista difícil, se hace prácticamente imposible pasar a alguien", afirmó el argentino.

La observación adquiere relevancia a partir de las características del trazado madrileño, que combina sectores urbanos, curvas rápidas, zonas técnicas y una recta principal de 523 metros.

El Gran Premio de España 2026 se disputará a 57 vueltas sobre el circuito de Madring, que cuenta además con dos túneles y una recta principal que es la segunda más larga del trazado. Si bien la salida ofrece pocas oportunidades de sobrepaso, el circuito presenta determinados sectores en los que sí se contemplan posibilidades de adelantamiento.

Los sectores clave del circuito de Madring

Entre los puntos destacados del trazado aparece la Curva de Hortaleza, curva 3, que marca el inicio de la parte urbana del circuito. Otro sector significativo es la Subida de las Cárcavas, donde los pilotos deberán afrontar un desnivel del 8,3%.

El sector de Valdebebas concentra algunas de las curvas más rápidas del circuito y también la reconocida Grada Sainz. Pero el gran ícono del Madring es La Monumental, una curva inclinada que concentra buena parte de la atención del trazado. Tiene una graduación máxima del 24%, una longitud de 550 metros y permite hasta seis trazadas diferentes.

En ese sector, los monoplazas podrán alcanzar los 300 km/h, mientras miles de espectadores tendrán la posibilidad de observar maniobras al límite. Las características principales de La Monumental son:

Graduación máxima: 24%.

24%. Longitud: 550 metros.

550 metros. Trazadas posibles: hasta seis.

hasta seis. Velocidad: hasta 300 km/h.

La curva también quedó directamente vinculada con la segunda práctica de Colapinto, ya que fue allí donde, según explicó, Lawson se cruzó durante su vuelta y le impidió completar el intento con neumáticos blandos.

Las cuatro principales zonas de adelantamiento

Aunque Colapinto considera que adelantar será prácticamente imposible en buena parte del circuito, el Madring cuenta con cuatro sectores identificados como las principales zonas de sobrepaso.

La primera oportunidad aparece en la curva 1. Luego se encuentra la curva 5, donde los pilotos llegan a una fuerte frenada que reduce la velocidad de 340 a 80 km/h. La curva 13 también constituye una zona de adelantamiento, con una frenada que lleva a los autos de 300 a 140 km/h. Finalmente, la curva 17 ofrece otra oportunidad, al pasar de 280 a 100 km/h.

Las zonas principales de adelantamiento son:

Curva 1.

Curva 5: de 340 a 80 km/h.

de 340 a 80 km/h. Curva 13: de 300 a 140 km/h.

de 300 a 140 km/h. Curva 17: de 280 a 100 km/h.

Estas características conviven con otros sectores mucho más técnicos y revirados, particularmente en el tramo final del circuito.

El último sector, entre muros y la recta final

El último sector del Madring presenta un carácter más técnico y revirado, con curvas rodeadas de muros. La configuración obliga a los pilotos a atravesar una parte del trazado marcada por curvas y cambios que contrastan con las zonas más rápidas de otros sectores.

La recta final se encuentra junto al parque Juan Carlos I, completando un circuito que combina distintos tipos de curvas y sectores. Esa variedad forma parte de las particularidades que los pilotos debieron comenzar a comprender durante las primeras prácticas del Gran Premio de España. Para Alpine, la jornada dejó además varios aspectos por analizar, especialmente después de que Colapinto señalara que el equipo no consiguió dar el salto de rendimiento esperado entre la FP1 y la FP2.