Colapinto quedó 16° en la clasificación del GP de Austria tras un error en la Q2

Franco Colapinto largará desde el 16° puesto en el Gran Premio de Austria de Fórmula 1 luego de quedar eliminado en la Q2 de la clasificación disputada este sábado en el circuito Red Bull Ring, en Spielberg.

El piloto argentino de Alpine perdió el control del monoplaza en la curva 1 durante su último intento de vuelta rápida y no pudo registrar un tiempo competitivo que le permitiera avanzar a la Q3. Su compañero de equipo, Pierre Gasly, finalizó 11° y quedó a apenas 40 milésimas de ingresar a la definición por la pole.

"Una pena"

Tras la clasificación, Colapinto lamentó el error que frustró una mejor posición de partida y destacó la evolución que mostró el Alpine respecto de las prácticas.

"Una pena. El auto andaba bien, creo que estamos un poco mejor que ayer. Estamos más competitivos. Podría haber sido una mejor clasificación", afirmó.

Sobre la maniobra que lo dejó fuera de la pelea, explicó:

"Me equivoqué en la curva 1. Fui muy fuerte y no sé si bloqueé atrás o qué pasó. No pude hacer vueltas en la Q2 y es una lástima. Con el juego de neumáticos usado no iba tan mal. Después no cerré la vuelta con el nuevo. Hay que trabajar para mañana".

Confianza para la carrera

Pese al resultado, el argentino se mostró optimista para la competencia del domingo y aseguró que el ritmo del auto en tandas largas es alentador.

"En carrera íbamos bien. Creo que va a haber más oportunidades. Hay que trabajar para tener un mejor día", sostuvo.

En el comunicado difundido por Alpine, Colapinto reconoció que el monoplaza sigue siendo difícil de llevar al límite.

"El coche respondía mejor que en la mañana, pero seguía siendo impredecible cuando intentaba encontrar el límite. En un circuito tan corto, donde las diferencias son mínimas, hay que arriesgar. Eso fue lo que hice y el auto se escapó de golpe", explicó.

La mirada de Alpine

El director deportivo del equipo, Steve Nielsen, consideró que el objetivo era ubicar ambos autos entre los diez primeros, aunque admitió que el rendimiento mostrado por Racing Bulls fue superior durante la clasificación.

"Pierre estuvo muy cerca de entrar en la Q3 y Franco también tenía un buen ritmo hasta el susto en la curva 1. Seguimos aprendiendo sobre las nuevas piezas y creemos que podemos ser más competitivos en carrera", señaló.

Gasly, por su parte, destacó la mejora del auto respecto del viernes y se mostró confiado para pelear por los puntos.

Cómo quedó la clasificación

Colapinto avanzó a la Q2 tras marcar 1:07.894 en la primera tanda, con el 11° mejor registro. En la segunda sesión realizó un primer intento con neumáticos usados y luego abortó su vuelta definitiva tras la salida de pista, lo que lo relegó al 16° lugar.

La clasificación terminó con la pole position de George Russell (Mercedes) en una sesión marcada por la polémica, ya que el británico completó su vuelta bajo banderas amarillas provocadas por un incidente de Max Verstappen, aunque la dirección de carrera decidió validar el tiempo.

El Gran Premio de Austria se disputará este domingo desde las 10.00 (hora argentina) y tendrá un recorrido de 71 vueltas en el circuito de Spielberg.