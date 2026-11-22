Franco Colapinto encontró en el Gran Premio de Las Vegas la mejor manera de responder a las versiones que pusieron en duda su continuidad en la Fórmula 1. Después de que el medio neerlandés RacingNews365 publicara una información maliciosa sobre su futuro en Alpine, el argentino siguió el consejo de su representante, Jamie Campbell-Walter, y dejó que su desempeño en la pista hablara por él.

Durante la noche del sábado, Campbell-Walter había publicado una historia en Instagram con un mensaje concreto: "Deja que sea la conducción la que hable". La respuesta llegó durante la competencia correspondiente al 21° Gran Premio del calendario, donde Colapinto consiguió avanzar desde el noveno lugar de largada, atravesó dificultades en las primeras vueltas y finalmente terminó sexto, una posición que le permitió volver a sumar puntos después de 69 días.

La controversia se desarrolló en un contexto en el que también circulan versiones sobre el futuro de Oliver Bearman. Desde hace un tiempo, en el paddock se comenta que Haas todavía no le confirmó el asiento al británico porque pretende incorporar varios ceros a su contrato después de completar su segunda temporada en la Fórmula 1.

Bearman había llegado a la categoría sumando puntos en su debut con Ferrari, cuando reemplazó a Carlos Sainz en el Gran Premio de Arabia Saudita de 2024. Posteriormente completó dos temporadas en Haas y pasó de los 41 puntos obtenidos en 2025 a los 23 de este año.

Sin embargo, la situación de Colapinto tiene antecedentes propios. RacingNews365 ya había cuestionado el año pasado que el argentino fuera el piloto indicado para ocupar el segundo asiento de Alpine, cuando el equipo confirmó su incorporación. En aquella oportunidad, el medio también había formulado críticas sobre su rendimiento y sus posibilidades dentro de la categoría. Ahora volvió a instalar su nombre en una versión que involucra directamente el asiento que tiene confirmado para 2027.

Las especulaciones y la respuesta del argentino

En el universo de la Fórmula 1, algunos medios especializados parecen haberse convertido en generadores de rumores que pueden servir para presionar a los pilotos y a los equipos. La circulación de estas versiones también representa una oportunidad para conseguir clics, especialmente cuando los protagonistas tienen una comunidad numerosa de seguidores.

En ese escenario, Colapinto despierta un interés particular por la cantidad de fanáticos que acompañan su carrera. Mientras las especulaciones se multiplicaban fuera del circuito, el argentino eligió concentrarse en la competencia y responder desde el A526, el monoplaza de Alpine.

La carrera en Las Vegas le permitió demostrar capacidad de recuperación en una jornada compleja, en la que tuvo que superar problemas de adherencia, gestionar el comportamiento de los neumáticos y cumplir las indicaciones de su equipo. También fue parte de una actuación colectiva que terminó siendo especialmente positiva para Alpine.

Una largada favorable y las primeras dificultades

Colapinto partió desde el noveno cajón y consiguió ganar tres posiciones durante los primeros metros. Su avance inicial estuvo favorecido por la situación de Liam Lawson, que había obtenido el séptimo lugar de largada, pero debió comenzar desde el pitlane debido a una fuga de combustible. Sus mecánicos consiguieron solucionar el inconveniente cuando la carrera ya estaba en marcha.

Con ese escenario, el argentino se ubicó sexto durante la primera vuelta. Sin embargo, poco después comenzó a advertir dificultades para mantener el ritmo. Informó por radio que no tenía adherencia y desde el muro de Alpine le comunicaron que detectaban un sobrecalentamiento en los neumáticos traseros.

La pérdida de rendimiento se reflejó rápidamente en la clasificación de la carrera: Colapinto cedió posiciones y quedó fuera del top 10.

"No sé bien qué pasó, no tenía nada de grip e iba patinando en las primeras cuatro, cinco vueltas. Cuando te empiezan a pasar con la energía es complicado. Fue una carrera larga. Divertida para los fanáticos, supongo", explicó el piloto de 23 años en declaraciones a ESPN.

Pese al comienzo adverso, el argentino logró mejorar progresivamente su ritmo y comenzó a recuperar terreno. Mientras Pierre Gasly llegó incluso a luchar por un lugar en el podio, Alpine se convirtió en el único equipo del resto que logró mantenerse en la pelea con las escuderías de punta.

Los abandonos y los cambios de posición

La carrera también presentó dificultades para Racing Bulls. A los problemas que habían obligado a Lawson a largar desde el pitlane se sumó el abandono de Arvid Lindblad.

El piloto perdió el control del auto cuando calentaba los neumáticos, después de haber pasado por boxes durante el período de safety car provocado por el choque de Checo Pérez contra Rafael Cámara. El incidente dejó al mexicano fuera de competencia a mitad de la carrera.

En el relanzamiento, Colapinto aprovechó la primera curva para superar a Gabriel Bortoleto. El brasileño había conseguido beneficiarse de una mejor detención en boxes durante el auto de seguridad, pero no pudo sostener su posición ante el avance del argentino, que quedó octavo.

Poco después, esa ubicación se transformó en un séptimo puesto debido a la rotura del alerón delantero de Isack Hadjar.

La competencia, sin embargo, continuó ofreciendo modificaciones constantes. Según informó la categoría, hubo 352 cambios de posición, incluidos 35 cambios en el liderazgo. En medio de ese movimiento permanente, Colapinto perdió dos lugares en una misma vuelta cuando fue superado por Oscar Piastri, que había largado 17°, y Lewis Hamilton. El argentino volvió entonces al noveno puesto.

La orden de Alpine y una definición condicionada por las sanciones

Cuando se habían completado 37 de las 50 vueltas, llegó por radio una indicación que ningún piloto desea escuchar: "Mantener posiciones". La orden tenía una explicación vinculada con la situación de Pierre Gasly. El francés había llegado a pelear por el podio, pero había retrocedido hasta el octavo lugar y necesitaba gestionar la refrigeración del auto, además de dejar espacio con el vehículo que tenía delante.

En ese contexto, el choque entre Lewis Hamilton y Charles Leclerc modificó nuevamente el panorama. El monegasco fue posteriormente penalizado y el incidente permitió que los dos pilotos de Alpine avanzaran hasta ocupar el sexto y el séptimo puesto.

Colapinto perdió más adelante esa posición frente a Leclerc, aunque sabía que podía recuperarla debido a la sanción de 10 segundos que pesaba sobre el piloto de Ferrari.

La parte final de la competencia también tuvo como protagonistas a los Mercedes. George Russell superó a Andrea Kimi Antonelli para quedarse con el segundo lugar, pero se pasó en la frenada. Los Alpine aprovecharon esa situación para consolidar sus posiciones.

La definición por la punta llegó en la última vuelta, cuando los McLaren superaron al italiano y consiguieron ubicarse en el podio.

Verstappen ganó y McLaren completó el podio

El ganador del Gran Premio de Las Vegas fue Max Verstappen, con Red Bull. Detrás del neerlandés se ubicaron los pilotos de McLaren, Lando Norris y Oscar Piastri, que completaron los tres primeros lugares.

Colapinto cruzó la bandera a cuadros en la séptima posición, pero la sanción aplicada a Leclerc le permitió avanzar un puesto en la clasificación definitiva y terminar sexto.

El resultado tuvo un valor especial para el argentino porque significó igualar su mejor ubicación de la temporada, conseguida en el Gran Premio de Canadá, en mayo. Además, volvió a sumar unidades después de 69 días y de seis carreras sin conseguir puntos, aunque en México había terminado séptimo antes de que una sanción lo dejara sin esa posición.

Alpine consiguió su mejor cosecha de la temporada

El sexto lugar de Colapinto y el quinto puesto de Pierre Gasly permitieron que Alpine sumara 18 puntos, su mejor cosecha de la temporada con sus dos autos.

La actuación también tuvo consecuencias en la disputa con Racing Bulls. La escudería rival no consiguió sumar con ninguno de sus pilotos, algo que no ocurría desde el Gran Premio de Miami, disputado más de seis meses antes. De esa manera, Alpine recortó a 27 unidades la distancia con ese equipo.

El resultado colectivo fue uno de los aspectos más destacados de la jornada para la escudería francesa, que logró colocar a sus dos monoplazas entre los seis primeros de la clasificación final.

Después de la competencia, Colapinto valoró especialmente haber podido medirse con los equipos que habitualmente ocupan los primeros lugares y destacó el resultado conseguido junto a su compañero.

"Fue lindo haber competido con los equipos de adelante, fue una experiencia linda. Contento con los puntos y con el puesto 6 y el puesto 5 de Pierre. Los dos autos en los puntos es muy positivo. Seguimos trabajando para los próximos dos", expresó.