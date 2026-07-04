Colapinto sufrió un despiste en la clasificación y largará 19° en el Gran Premio de Gran Bretaña

La clasificación del Gran Premio de Gran Bretaña terminó con un sabor amargo para Franco Colapinto. El piloto argentino sufrió una salida de pista durante la Q1 en el circuito de Silverstone y largará desde el 19° puesto en la carrera principal del domingo, un resultado que generó repercusión entre los seguidores de la Fórmula 1 en Catamarca y el resto del país.

Luego de finalizar 12° en la carrera Sprint disputada horas antes, Colapinto buscaba mejorar su rendimiento en la clasificación. En su segundo intento de la Q1 venía registrando una vuelta muy competitiva, con los dos primeros sectores en verde e incluso parciales en violeta, indicio de que estaba mejorando significativamente sus tiempos.

Sin embargo, todo cambió al llegar a la zona de las curvas conocidas como Becketts. El piloto de Alpine perdió el control del monoplaza entre las curvas 11 y 12, el auto se fue de cola y terminó sobre el pasto, aunque logró recuperar el vehículo sin impactar contra las defensas.

"Perdí el control por completo"

Tras el despiste, Colapinto explicó por radio lo sucedido.

"Perdí el control por completo. He perdido totalmente la tracción trasera", expresó el argentino.

Desde el equipo, su ingeniero de carrera, Stuart Barlow, le respondió que las condiciones del viento habían cambiado durante la sesión.

"No hay nada que llame especialmente la atención en este momento. Hay un ligero cambio de viento, pero no es muy fuerte", le comunicó.

Una clasificación que se complicó desde el inicio

En su primera salida a pista, Colapinto había marcado un tiempo de 1:31.321, quedando apenas a 0.235 segundos de su compañero de equipo, Pierre Gasly.

El argentino había perdido algunas décimas en la entrada de la curva Chapel tras pasar por encima de un piano, situación que lo dejó al límite de la zona de clasificación para la Q2.

Con neumáticos nuevos salió a mejorar su registro, pero el despiste le impidió completar la vuelta y quedó eliminado en la primera tanda.

Los eliminados de la Q2

La clasificación también dejó fuera de la Q3 a Alex Albon (Williams), Carlos Sainz (Williams), Oliver Bearman (Haas), Nico Hülkenberg (Audi), Pierre Gasly (Alpine) y Gabriel Bortoleto (Audi).

Colapinto intentará ahora recuperarse en la carrera del domingo, donde deberá remontar desde la 19ª posición de la grilla.

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