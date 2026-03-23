Colapinto en Suzuka: Alpine se ilusiona tras el salto de calidad

El debut en el mítico trazado japonés

La expectativa por ver a Franco Colapinto en el circuito de Suzuka crece a medida que se acerca el fin de semana de competición. El joven talento de la escudería Alpine manifestó su entusiasmo por debutar en este país, al que describió como un lugar increíble. Según declaraciones difundidas por el propio equipo, el piloto tiene muchas ganas de vivir la experiencia completa en este famoso trazado asiático, lo que representa un hito fundamental en su primera temporada dentro de la Fórmula 1.

Este compromiso llega en un momento clave del calendario, justo antes del parate obligatorio que sufrirá la categoría debido a las cancelaciones de las carreras programadas para el mes de abril. Por ello, obtener un buen resultado en tierras niponas se ha vuelto una prioridad para el corredor argentino, quien busca consolidar su proceso de adaptación antes del breve descanso que se avecina el mes próximo.

Un salto técnico evidente desde Melbourne

Uno de los factores que más ha sorprendido al piloto es la evolución constante de su monoplaza. Colapinto destacó que se siente muy impresionado con las mejoras que el equipo ha implementado desde el inicio de la temporada. En sus propias palabras, la diferencia de rendimiento entre lo exhibido en Melbourne y lo logrado recientemente en Shanghái es muy evidente, lo que refleja el intenso trabajo de ingeniería realizado por Alpine en los últimos meses.

El piloto subrayó que el equipo ya ha demostrado de lo que es capaz y que el objetivo principal es seguir mejorando de cara a este fin de semana. No obstante, reconoció que Suzuka supondrá un nuevo reto técnico de gran magnitud, lo que obligará a toda la estructura a trabajar muy duro para poner a punto el coche y encontrar el equilibrio ideal para las curvas rápidas de este trazado.

El impulso del primer punto y el trabajo en Enstone

La moral del argentino se encuentra en su punto más alto tras haber logrado sumar su primer punto en el Gran Premio de China. Esta unidad no solo es un logro estadístico, sino un envión anímico que Colapinto planea aprovechar al máximo en Japón. El piloto expresó su alegría por salir de Shanghái con este resultado positivo, el cual servirá como base para mantener la competitividad en las próximas jornadas de competencia.

Como parte de su preparación integral, Colapinto estuvo en la sede de Enstone la semana pasada. Durante su estancia en la fábrica, pasó tiempo valioso con el personal del equipo y realizó intensas sesiones en el simulador. Según relató el propio corredor, fue una experiencia gratificante poder celebrar el punto conseguido con todos los trabajadores, especialmente considerando el esfuerzo colectivo que se ha realizado durante los últimos meses para mejorar el rendimiento del auto.

Cronograma del GP de Japón para Argentina

Para los seguidores argentinos que deseen acompañar la actuación de Franco Colapinto, los horarios del Gran Premio de Japón para el último fin de semana de marzo serán los siguientes:

El viernes 27 de marzo, las Prácticas libres 1 se llevarán a cabo de 23:30 a 00:30, seguidas por las Prácticas libres 2 que se desarrollarán de 03:00 a 04:00. El sábado 28 de marzo, la actividad continuará con las Prácticas libres 3 de 23:30 a 00:30, mientras que la Clasificación oficial se disputará de 03:00 a 04:00. Finalmente, la carrera principal tendrá lugar el domingo 29 de marzo a partir de las 02:00 de la mañana.

Con todo listo y el respaldo de un equipo en ascenso, Colapinto se reporta preparado para enfrentar el desafío de Suzuka y seguir demostrando su valía en la élite del deporte motor internacional.