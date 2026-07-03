Colapinto terminó 11° en la única práctica del GP de Gran Bretaña

Franco Colapinto inició su participación en el Gran Premio de Gran Bretaña de Fórmula 1 con la disputa de la única práctica libre programada para el fin de semana en el circuito de Silverstone, una sesión que sirvió como preparación para la clasificación Sprint que definirá el orden de largada del evento previo a la carrera principal.

El piloto argentino volvió a salir a pista con el equipo Alpine luego de su participación en el Gran Premio de Austria, donde había finalizado en el 15° puesto, por detrás de su compañero Pierre Gasly, quien concluyó aquella competencia en la 13ª posición.

Con ese antecedente inmediato, Colapinto afrontó el entrenamiento con el objetivo de mejorar su rendimiento y llegar en mejores condiciones a la siguiente instancia del fin de semana.

Un campeonato con Kimi Antonelli en la cima

El Gran Premio de Gran Bretaña se desarrolla con el campeonato teniendo como líder a Kimi Antonelli, piloto de Mercedes, quien suma 171 puntos.

En ese contexto, cada salida a pista representa una oportunidad para que los equipos recopilen información y ajusten la puesta a punto de los monoplazas antes de las sesiones que definirán la grilla de partida.

La única práctica libre tuvo precisamente ese propósito, permitiendo a los pilotos evaluar el comportamiento de los autos sobre el trazado británico antes de afrontar la clasificación Sprint.

Lewis Hamilton marcó el ritmo de la práctica

La sesión de entrenamientos dejó como principal referencia al británico Lewis Hamilton, quien registró el mejor tiempo de la práctica. Hamilton se quedó con el primer puesto tras aventajar por más de dos décimas a Kimi Antonelli, que finalizó en la segunda posición de la tanda.

Con la bandera a cuadros, el piloto británico cerró la práctica como el más veloz de Silverstone, estableciendo el parámetro para el resto de los competidores antes del comienzo de la actividad oficial.

Colapinto y el rendimiento de Alpine

En cuanto al desempeño del equipo Alpine, la práctica permitió comparar el rendimiento de sus dos pilotos. Durante la sesión, Franco Colapinto concluyó el entrenamiento por delante de Pierre Gasly, resultado que lo ubicó por encima de su compañero dentro del equipo francés.

De acuerdo con la información difundida, el piloto argentino finalizó la práctica en el 11° puesto, mientras que Pierre Gasly cerró una sesión muy complicada al ubicarse en el 21° lugar, el anteúltimo de la clasificación.

Al mismo tiempo, el parte de la jornada también señala que, una vez completada la práctica y con la bandera a cuadros en Silverstone, Colapinto finalizó en el 19° puesto, nuevamente por delante de Gasly, quien permaneció en el 21° y anteúltimo lugar.

Los datos difundidos sobre la sesión reflejan ambas posiciones para el piloto argentino, manteniendo en ambos casos un denominador común: el argentino terminó por delante de su compañero de equipo durante el entrenamiento desarrollado en Silverstone.

Próximo desafío: la clasificación Sprint

Luego de completar la única práctica del fin de semana, la actividad continuará con la clasificación Sprint. Según el cronograma previsto, Franco Colapinto volverá a salir a pista a las 12.30, cuando dispute la sesión clasificatoria correspondiente al evento Sprint previo a la carrera principal del Gran Premio de Gran Bretaña.

La clasificación constituirá el siguiente paso del fin de semana para el piloto argentino, que buscará obtener el mejor resultado posible antes de afrontar las restantes actividades programadas en Silverstone.

Dónde seguir la actividad

Los aficionados podrán seguir en vivo todas las instancias del Gran Premio de Gran Bretaña a través de las señales habilitadas para la transmisión oficial.

Los eventos estarán disponibles mediante:

Fox Sports.

Disney+ Premium.

La programación incluirá la clasificación Sprint y las demás actividades previstas para el desarrollo del fin de semana en el circuito británico.