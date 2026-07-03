Se definen los dieciseisavos de final: así está el cuadro del Mundial 2026

La Copa del Mundo 2026 comienza a delinear el cuadro definitivo de los equipos que competirán en los octavos de final, luego de una intensa primera ronda eliminatoria que ya dejó clasificaciones esperadas, algunas sorpresas y varios cruces confirmados para los próximos días.

La instancia de dieciseisavos de final continuará desarrollándose durante la jornada de este viernes 3 de julio, cuando se disputarán los últimos encuentros pendientes antes de completar el cuadro de la siguiente fase del torneo. Hasta el momento, seleccionados considerados candidatos al título como Francia, Inglaterra, Brasil y España lograron avanzar a los octavos de final, mientras que una de las grandes sorpresas de la competencia fue la clasificación de Paraguay, que eliminó a Alemania tras imponerse en una definición por penales.

La jornada de este viernes tendrá como principal atractivo la presentación de la Selección argentina, actual campeona del mundo, que buscará avanzar a la siguiente instancia enfrentando a Cabo Verde.

mundial 2026 cuadro dieciseisavos

Argentina afronta un compromiso clave ante Cabo Verde

Entre los encuentros programados para cerrar la primera ronda eliminatoria sobresale el duelo entre Argentina y Cabo Verde, previsto para las 19:00, horario argentino.

El conjunto dirigido por Lionel Scaloni llega a esta instancia luego de finalizar en el primer puesto del Grupo J, con una campaña perfecta durante la fase de grupos. El recorrido del seleccionado argentino incluyó tres victorias consecutivas:

Argentina 3-0 Argelia.

Argentina 2-0 Austria.

Argentina 3-1 Jordania.

Gracias a esos resultados, el campeón defensor accedió a la fase eliminatoria con puntaje ideal y buscará extender su camino hacia los octavos de final.

Del otro lado estará Cabo Verde, una de las revelaciones del campeonato. El seleccionado africano construyó una destacada actuación durante la fase de grupos. Su campaña comenzó con un empate sin goles frente a España, continuó con una igualdad 2-2 ante Uruguay, partido en el que mostró capacidad ofensiva, y concluyó con otro 0-0 frente a Arabia Saudita.

Esos resultados le permitieron acceder a los dieciseisavos de final y transformarse en uno de los equipos sorpresa del certamen.

Colombia también buscará su clasificación

La actividad del viernes no se limitará al compromiso de la Selección argentina. Otro de los encuentros destacados será el protagonizado por Colombia y Ghana, previsto para las 22:30.

El seleccionado colombiano llega después de finalizar como líder del Grupo K, con un plantel encabezado por el extremo Luis Díaz y capitaneado por el enganche James Rodríguez.

La programación del día comenzará previamente con el enfrentamiento entre Australia y Egipto, previsto para las 15:00. Con esos tres partidos concluirá oficialmente la etapa de dieciseisavos de final del Mundial 2026.

Francia y Paraguay protagonizarán uno de los cruces más atractivos

Entre los enfrentamientos ya confirmados para los octavos de final aparece uno de los duelos más esperados.Francia, que accedió a la siguiente ronda luego de vencer 3-0 a Suecia, enfrentará a Paraguay el sábado 4 de julio, desde las 18:00.

El conjunto francés llega impulsado por el gran momento de Kylian Mbappé, mientras que Paraguay protagonizó una de las mayores sorpresas del torneo al eliminar a Alemania. El seleccionado sudamericano consiguió esa clasificación luego de igualar 1-1 y posteriormente imponerse en la definición por penales.

Quien resulte vencedor de ese encuentro avanzará a los cuartos de final para enfrentar al ganador del duelo entre Canadá y Marruecos, programado para las 14:00 del mismo sábado. Canadá llega tras derrotar por 1-0 a Sudáfrica, consolidándose como una de las revelaciones del campeonato.

Marruecos, por su parte, logró igualar sobre la hora frente a Países Bajos antes de imponerse en la definición desde el punto penal.

España y Portugal animarán otro gran clásico europeo

Otro de los cruces ya establecidos tendrá como protagonistas a dos potencias del fútbol europeo. España, que venció con claridad a Austria por 3-0, enfrentará a Portugal el lunes 6 de julio, desde las 16:00.

El seleccionado español llega impulsado por la destacada actuación del extremo Lamine Yamal, mientras que Portugal consiguió una trabajada clasificación tras superar 2-1 a Croacia en un partido calificado como sufrido y controvertido. En esa misma llave también quedaron emparejados:

Estados Unidos , que derrotó 2-0 a Bosnia y Herzegovina .

, que derrotó . Bélgica, que protagonizó una remontada para vencer 3-2 a Senegal.

Ese encuentro se disputará el mismo lunes, desde las 21:00.

Brasil e Inglaterra ya conocen a sus próximos rivales

En el otro sector del cuadro también comenzaron a definirse los cruces correspondientes a los octavos de final. La selección de Brasil, dirigida por Carlo Ancelotti, enfrentará a Noruega el domingo 5 de julio, desde las 17:00. El conjunto brasileño accedió a esta instancia tras derrotar 2-1 a Japón, mientras que Noruega logró idéntico resultado frente a Costa de Marfil.

Más tarde, desde las 21:00, será el turno del enfrentamiento entre Inglaterra y México. El conjunto inglés consiguió su clasificación luego de remontar un partido complicado frente a la República Democrática del Congo, imponiéndose finalmente 2-1.

México, en cambio, llega después de vencer 2-0 a Ecuador, manteniendo además un dato destacado: todavía no recibió goles en el torneo.

El Mundial empieza a perfilar a los candidatos

Con la disputa de los últimos encuentros correspondientes a los dieciseisavos de final, la Copa del Mundo 2026 comienza a mostrar un cuadro cada vez más definido rumbo a las instancias decisivas. Potencias tradicionales como Francia, Brasil, España e Inglaterra ya aseguraron su continuidad, mientras que selecciones como Paraguay y Cabo Verde lograron irrumpir entre las protagonistas del certamen.

La atención de este viernes estará centrada en los tres compromisos que completarán la primera ronda eliminatoria, especialmente en la presentación de la Selección argentina, que buscará superar a Cabo Verde para incorporarse al grupo de clasificados a octavos de final y mantener vivo el objetivo de defender el título mundial conseguido en la edición anterior. Con el cierre de esta etapa, el torneo ingresará plenamente en su tramo más exigente, donde cada partido comenzará a definir el camino hacia la consagración.