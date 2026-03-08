Colapinto terminó 14° en Australia: Russell ganó y Gasly sumó puntos para Alpine

El debut de la temporada 2026 de la Fórmula 1 dejó un escenario exigente para el argentino Franco Colapinto, que finalizó en el puesto 14° del Gran Premio de Australia, disputado en el circuito de Albert Park Circuit.

La carrera fue dominada por el británico George Russell, quien lideró un contundente 1-2 del equipo Mercedes-AMG Petronas Formula One Team, mientras que el tercer lugar del podio quedó en manos del monegasco Charles Leclerc, representante de Scuderia Ferrari.

Para el piloto argentino, integrante del Alpine F1 Team, la primera cita del campeonato representó un desafío marcado por distintos factores estratégicos y deportivos que condicionaron su rendimiento desde el inicio.

Una carrera condicionada desde el inicio

El fin de semana en Melbourne comenzó con una grilla que ubicó a Colapinto en la 15° posición de largada. Esa ubicación se definió luego de que el australiano Oscar Piastri sufriera un accidente antes del inicio de la competencia, lo que permitió que el argentino avanzara un lugar en la parrilla.

Sin embargo, el desarrollo de la carrera se vio rápidamente afectado por una penalidad aplicada tras la largada, una sanción que obligó al piloto a replantear la estrategia de carrera desde los primeros giros. Esa situación lo llevó a competir durante gran parte de la prueba dentro de un pelotón compacto, donde la lucha por cada posición se volvió constante. En ese contexto, Colapinto debió priorizar la consistencia y la defensa de su posición frente a rivales directos.

A pesar de las dificultades iniciales, el piloto logró mantenerse competitivo en pista, sosteniendo un ritmo que le permitió completar la competencia y cerrar la primera carrera del año.

Una estrategia de resistencia

Uno de los elementos más destacados del desempeño del argentino fue la gestión estratégica de los neumáticos.

Durante la carrera, Colapinto tomó la decisión de extender al máximo el uso de un mismo juego de gomas, completando más de 40 vueltas con ese compuesto. Esta elección representó una apuesta por la resistencia y la regularidad, con el objetivo de mantenerse dentro del grupo que disputaba posiciones en la segunda mitad de la competencia.

La estrategia permitió sostener un ritmo constante en un circuito considerado exigente dentro del calendario. Aunque finalmente no alcanzó para ingresar en la zona de puntos, el plan permitió completar la prueba y consolidar una actuación basada en la regularidad.

Entre los aspectos clave de su carrera se destacan:

Largada desde la posición 15°.

Penalidad aplicada tras el inicio de la competencia.

Más de 40 vueltas con el mismo juego de neumáticos.

Finalización de la carrera en el puesto 14°.

El resultado final reflejó un desempeño condicionado por la sanción inicial, pero también marcado por la capacidad del piloto para sostener la estrategia a lo largo de la prueba.

Gasly sumó para Alpine

Dentro del balance del equipo francés, el resultado más positivo llegó de la mano del compañero de Colapinto, el francés Pierre Gasly.

Gasly logró finalizar dentro de la zona de puntos, aportando unidades importantes para el Alpine F1 Team en la primera fecha del campeonato. Este resultado permitió que la escudería obtuviera un rendimiento competitivo en el inicio del calendario, pese a las dificultades que enfrentó el monoplaza del argentino durante el fin de semana.

Mercedes domina el arranque del campeonato

El Gran Premio de Australia quedó marcado por el fuerte rendimiento de Mercedes, que consiguió colocar a sus dos pilotos en las posiciones de privilegio. El triunfo fue para George Russell, quien lideró la carrera de principio a fin, consolidando un desempeño sólido que le permitió quedarse con la victoria sin sobresaltos.

Detrás suyo finalizó Kimi Antonelli, completando el 1-2 para Mercedes-AMG Petronas Formula One Team en la apertura del campeonato.

El tercer lugar del podio fue para Charles Leclerc, que permitió a Scuderia Ferrari rescatar un resultado destacado en Melbourne.

gp australia

Un comienzo exigente para el argentino

Para Franco Colapinto, el Gran Premio de Australia representó el inicio de su primera temporada completa en la Fórmula 1, una etapa que comenzó con un desafío importante en uno de los circuitos tradicionales del calendario.

Entre la penalidad en la largada, la necesidad de redefinir la estrategia y la lucha en el pelotón medio, el argentino logró completar la carrera y mostrar consistencia en ritmo de competencia, un factor clave en una categoría donde la regularidad suele ser determinante.

El resultado final, con el puesto 14°, marcó el cierre de un debut exigente en Melbourne, en una jornada donde Mercedes impuso condiciones y donde Alpine logró sumar puntos a través del rendimiento de Gasly.

Para Colapinto, la experiencia dejó un primer balance de resistencia, adaptación estratégica y kilómetros de competencia, elementos fundamentales de cara a las próximas fechas del campeonato.