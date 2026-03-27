Colapinto terminó 16º en la primera práctica libre del Gran Premio de Japón

El piloto argentino Franco Colapinto culminó la primera sesión de prácticas del Gran Premio de Japón en el decimoctavo lugar, por la tercera fecha de la Fórmula 1.

El corredor de Alpine probó las ruedas duras y las blandas y detuvo el cronómetro en 1:33.361, a poco más de un segundo y medio de la punta, en su mejor tiempo.

Además, manteniendo el dominio que han demostrado en los primeros compases de la temporada, las Mercedes se ubicaron en las primeras posiciones, el inglés George Russell primero con un 1:31.666 y el italiano Kimi Antonelli 26 milésimas de segundo por detrás, mientras que en el tercer puesto culminó el McLaren del australiano Oscar Piastri.

En un entrenamiento que no tuvo inconvenientes ni choques de gran magnitud, Mercedes mostró que continúa siendo dominante en la actual temporada de la Fórmula 1, manteniéndose en los primeros puestos con las ruedas duras, así como también con las blandas.

Fue Russell quien ocupó la primera ubicación durante la mayor parte del tiempo, con un 1:33.312 que le dio el primer lugar con las gomas de tira blanca, mientras que algunos minutos después el inglés marcó el tiempo a batir con un 1:31.666, con ruedas blandas, que se mantuvo como la mejor vuelta hasta el final de la sesión.

Los mejores tiempos del entrenamiento fueron establecidos, principalmente, durante la primera media hora, lo cual ayuda a adivinar que los equipos optaron por realizar simulaciones de carrera, utilizando casi todos el primer y tercer compuesto, con muy pocos dándole uso a las ruedas medias.

El único que marcó su mejor tiempo con ruedas amarillas fue el español Carlos Sainz, con un 1:33.383.

Por su lado, Colapinto tuvo la oportunidad de girar en Suzuka por primera vez en su carrera y prefirió aprender y conocer el circuito al detalle, sin llevar el coche al máximo y terminando 383 milésimas de segundo por detrás de su compañero de equipo, el francés Pierre Gasly, que se ubicó una posición por delante.

El tailandés Alexander Albon, piloto de Williams, fue el único corredor que tuvo inconvenientes: luego de una salida de pista que lo hizo impactar el muro en la curva 9, con daños menores, el piloto de 30 años acercó demasiado el auto al lado interior de la curva 16 encontrándose por detrás de Sergio Pérez, de Cadillac, quien no lo divisó y lo chocó, al tomar el trazado normal de la curva.

La acción en la categoría reina volverá a las 3:00 del viernes 27 de marzo, con la segunda práctica libre previa a la carrera del domingo 29, la cual comenzará a las 2:00 (horario argentino).Gran Premio de Japón