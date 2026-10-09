Colapinto terminó 19° en Singapur y se prepara para la clasificación de la Sprint

Franco Colapinto finalizó en el 19° puesto de la única práctica libre del Gran Premio de Singapur de Fórmula 1, en una sesión que sirvió como primera referencia para los equipos antes de la clasificación para la Sprint. El piloto argentino completó su mejor vuelta con un tiempo de 1m34s983, utilizando neumáticos medios, en un ensayo marcado por condiciones particulares en el circuito urbano de Marina Bay.

Alpine apostó por una estrategia orientada a evaluar el ritmo de carrera de Colapinto, una decisión que condicionó la comparación directa con otros competidores que trabajaron con diferentes compuestos. El argentino no utilizó neumáticos blandos durante la tanda y concentró parte de su programa en reunir información sobre el comportamiento del auto con una configuración de mayor carga de combustible.

La sesión también estuvo atravesada por la presencia inusual de polvo y suciedad en la zona de la calle de boxes, una situación que afectó las condiciones de la pista y agregó una dificultad para los pilotos. En ese contexto, el trabajo de los equipos se distribuyó entre la evaluación de los neumáticos, la búsqueda de referencias para las vueltas rápidas y la preparación de los autos para las siguientes instancias del fin de semana.

Colapinto había logrado ubicarse 15° durante su primera tanda, pero posteriormente quedó relegado al 19° puesto en la clasificación final de la práctica. Su mejor registro fue de 1m34s983, una marca que lo dejó a 0,945 segundos de su compañero Pierre Gasly, quien terminó noveno.

La diferencia entre ambos pilotos de Alpine fue uno de los datos destacados del ensayo, aunque sus programas de trabajo no fueron idénticos. Mientras Colapinto giró con neumáticos medios y el tanque lleno, la estrategia de carrera elegida por el equipo argentino-francés apuntó a obtener referencias que pudieran resultar útiles para la competencia.

George Russell dominó el ensayo con Mercedes

En la parte alta de la clasificación, George Russell marcó el mejor tiempo de la práctica libre, con una vuelta de 1m32s274, conseguida con neumáticos blandos. El piloto de Mercedes encabezó la tabla en una sesión en la que los equipos debieron adaptarse a las condiciones del trazado y encontrar el momento adecuado para buscar sus mejores registros.

Russell terminó por delante de Charles Leclerc, de Ferrari, quien quedó segundo a 0,198 segundos. El tercer puesto fue para Lando Norris, de McLaren, a 0,273 segundos del británico de Mercedes.

Los tres primeros marcaron la referencia de velocidad de la sesión, mientras que Colapinto quedó a una distancia considerable del tiempo de punta. Sin embargo, la comparación de los registros debía contemplar los diferentes compuestos utilizados y los objetivos de trabajo definidos por cada escudería.

La tabla de los principales resultados destacados dejó los siguientes datos:

1° George Russell (Mercedes): 1m32s274, con neumáticos blandos.

1m32s274, con neumáticos blandos. 2° Charles Leclerc (Ferrari): a 0,198 segundos de Russell.

a 0,198 segundos de Russell. 3° Lando Norris (McLaren): a 0,273 segundos del líder.

a 0,273 segundos del líder. 9° Pierre Gasly (Alpine): compañero de Colapinto.

compañero de Colapinto. 19° Franco Colapinto (Alpine): 1m34s983, con neumáticos medios.

Russell, además, deberá cumplir una penalización en la grilla de largada de la carrera del domingo. Esa circunstancia constituye otro elemento a tener en cuenta de cara a la competencia principal, aunque el británico logró establecer el mejor registro en el primer ensayo del fin de semana.

El calor y la humedad condicionaron el trabajo

Las condiciones ambientales en Marina Bay representaron una exigencia adicional para los pilotos. Durante la práctica se registraron 32 grados de temperatura ambiente, 52 grados sobre el asfalto y un 62% de humedad. Estos valores acompañaron una sesión en la que la mayoría de los autos comenzó con neumáticos duros. Esa elección hizo que las referencias iniciales fueran menos representativas de los tiempos que podían conseguirse con compuestos más blandos, por lo que las posiciones fueron modificándose a medida que avanzaba el trabajo en pista.

En el caso de Colapinto, la utilización de neumáticos medios respondió al programa elegido por Alpine. El equipo priorizó una evaluación relacionada con el ritmo de carrera y el comportamiento del auto con el tanque lleno, en lugar de buscar una vuelta rápida mediante el compuesto blando.

Por esa razón, el 19° puesto no estuvo acompañado por una estrategia idéntica a la de quienes utilizaron neumáticos blandos para mejorar sus registros. La diferencia con Gasly, que terminó noveno, quedó entre las referencias que Alpine deberá analizar antes de las próximas sesiones.

La presencia de polvo y suciedad también formó parte del escenario de trabajo. La situación fue particularmente llamativa por la acumulación inusual de partículas en la calle de boxes, que condicionó el desarrollo de una práctica en la que cada equipo necesitaba reunir información útil para el resto del fin de semana.

La detención de Hülkenberg interrumpió la sesión

A falta de 20 minutos para el final, la práctica tuvo una interrupción virtual después de que Nico Hülkenberg se detuviera a la salida de los boxes. El incidente estuvo relacionado con un aparente problema de transmisión, según la información disponible sobre el ensayo.

La situación condicionó parte del tramo final de la actividad, cuando varios pilotos buscaban completar vueltas rápidas y mejorar sus referencias de cara a la clasificación para la Sprint. La interrupción modificó el desarrollo previsto de esos últimos minutos y obligó a los equipos a administrar el tiempo restante.

El episodio se produjo en una instancia importante de la sesión, porque el trabajo final estaba centrado en la preparación para la siguiente fase competitiva. En ese contexto, los pilotos intentaron aprovechar las oportunidades disponibles para completar sus programas y establecer registros antes de que concluyera el ensayo.

La clasificación para la Sprint, el próximo desafío

La actividad del Gran Premio de Singapur continuará a las 9.30 con la clasificación para la Sprint, una instancia en la que Colapinto buscará mejorar su posición respecto de la primera práctica libre.

Después de terminar 19°, el argentino llegará a esa sesión con las referencias obtenidas al volante del Alpine y con los datos recopilados durante su trabajo con neumáticos medios y el tanque lleno. El equipo deberá evaluar el rendimiento mostrado en Marina Bay y preparar el auto para una instancia en la que la búsqueda de tiempos será central.

La clasificación también permitirá observar cómo se modifican las posiciones cuando los pilotos enfoquen su trabajo en lograr vueltas rápidas, luego de una práctica en la que los programas de carrera y las distintas elecciones de neumáticos condicionaron las comparaciones.

Por su parte, George Russell llegará después de haber establecido el mejor registro, seguido por Leclerc y Norris, aunque deberá tener presente la penalización que deberá cumplir en la grilla de la carrera del domingo.

Toda la actividad del fin de semana del Gran Premio de Singapur podrá verse en vivo por ESPN a través de Disney+. La clasificación para la Sprint será el próximo punto de referencia para Colapinto, que buscará capitalizar el trabajo inicial de Alpine en un circuito exigente y marcado por las condiciones ambientales y la suciedad registrada durante la práctica libre.