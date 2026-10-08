Messi regresó a los entrenamientos del Inter Miami tras su despedida de la Selección

El astro argentino, Lionel Messi, volvió a los entrenamientos con el Inter Miami, luego de haber disputado su último encuentro y ponerle punto final a su historia con la Selección argentina frente a Benín el pasado martes en un estadio Monumental repleto de gente que lo lloró, aplaudió y ovacionó durante más de 90 minutos.

Con una sonrisa en su rostro, junto a sus amigos como el uruguayo Luis Suárez, Rodrigo De Paul y sus compañeros de equipo, Messi comenzó a prepararse para ponerse a punto y afrontar el último tramo del semestre para intentar consagrarse nuevamente en la Major League Soccer (MLS).

Con un video hecho por parte del Community Manager de las "Garzas", se mostro como comenzó la mañana en el predio del club, con los entrenamientos bajo las directivas del técnico, Cristian "Kily" González, con un poco de trabajos de recuperación de pelota con el famoso "Loco" donde Suárez y Messi se encontraban siendo parte de la ronda.

Tras el memorable acontecimiento de la despedida de una parte de su extensa trayectoria y vida en la selección argentina, los hinchas y aficionados tienen la única forma de ver al "10" en cancha con una pelota: seguir al Inter Miami CF mientras el equipo afronta las fases finales de la temporada regular de la MLS 2026.

El Inter Miami de Lionel Messi tendrá acción este sábado 10 de octubre cuando enfrente al D.C. United a partir de las 20:30 horas, en el Nu Stadium, en el marco de la vigesimoséptima fecha; las "Garzas" se encuentran terceros con 46 puntos, a 14 del Nashville, únicos punteros de la Conferencia Este.

Además, el encuentro tendrá shows previos al partido, en el entretiempo y, a su vez, como parte de la iniciativa del club contra el cáncer de mama, Inter Miami CF donará entradas y rendirá homenaje a los pacientes y al personal de uno de sus socios fundadores.