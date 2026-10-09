El Clausura pone en marcha la fecha 12 con cuatro partidos: la agenda con los días y los horarios

La duodécima fecha del Torneo Clausura del fútbol argentino comenzará este viernes 9 de octubre con cuatro encuentros y continuará durante el sábado y el domingo, antes de cerrar el lunes con otros dos partidos. La programación reunirá un total de 15 compromisos distribuidos en cuatro jornadas, con la participación de los principales equipos del campeonato y una agenda que tendrá partidos desde las primeras horas de la tarde hasta la noche.

El encuentro que abrirá la fecha será el que disputarán Aldosivi y Sarmiento, desde las 14.30, en el estadio José María Minella de Mar del Plata. Más tarde llegará el turno de Gimnasia y Esgrima La Plata frente a Atlético Tucumán, mientras que Boca visitará a Instituto en Córdoba y Unión de Santa Fe recibirá a Defensa y Justicia para completar la actividad del viernes.

La jornada tendrá como uno de sus principales atractivos la presentación de Boca, que se medirá con Instituto desde las 19.30 en el estadio Monumental Presidente Perón. El conjunto xeneize buscará recortar distancias con la denominada Gloria, que se encuentra en la primera posición de la Zona A con 25 unidades. El encuentro contará con Leandro Rey Hilfer como árbitro principal y Yamil Possi a cargo de la asistencia desde el VAR.

La programación continuará el sábado con cuatro partidos, entre ellos la presentación de River frente a Estudiantes de Río Cuarto. El domingo concentrará otros cinco encuentros, incluido el cruce entre Racing y Belgrano, además del enfrentamiento entre Talleres e Independiente en Córdoba. Finalmente, Lanús-Vélez y Gimnasia y Esgrima de Mendoza-Newell's completarán la fecha el lunes.

Viernes: Aldosivi y Sarmiento abren la jornada

La actividad comenzará a las 14.30 en Mar del Plata, donde Aldosivi recibirá a Sarmiento en el estadio José María Minella. Luis Lobo Medina será el árbitro principal y Álvaro Carranza estará a cargo del VAR.

A las 18, Gimnasia y Esgrima La Plata se enfrentará con Atlético Tucumán. El encuentro tendrá como juez principal a Pablo Dóvalo, mientras que Germán Delfino será el responsable de la asistencia por video.

Uno de los partidos destacados del día será el que protagonizarán Instituto y Boca, programado para las 19.30 en el estadio Monumental Presidente Perón, en Córdoba. Boca intentará reducir la diferencia con Instituto, que lidera la Zona A con 25 unidades. La conducción arbitral estará a cargo de Leandro Rey Hilfer, acompañado por Yamil Possi desde el VAR.

El cierre del viernes llegará a las 21.45, cuando Unión de Santa Fe se mida con Defensa y Justicia. Darío Herrera será el árbitro principal y Sebastián Habib estará a cargo del VAR.

Sábado: cuatro encuentros y el regreso de River

La actividad del sábado 10 de octubre comenzará a las 15.45, con Barracas Central frente a Huracán en el estadio Claudio "Chiqui" Tapia. Hernán Mastrángelo será el encargado de dirigir el encuentro y Fernando Echenique estará a cargo de la asistencia desde el VAR.

A las 17, Central Córdoba se enfrentará con Estudiantes de La Plata. El partido tendrá a Andrés Gariano como árbitro principal y a Silvio Trucco en el VAR.

La programación continuará a las 19.15 con el encuentro entre Tigre y Banfield, que se disputará en Victoria. Pablo Echavarría será el juez principal y Fabrizio Llobet tendrá a su cargo la asistencia por video.

El cierre de la jornada sabatina estará reservado para River, que recibirá a Estudiantes de Río Cuarto desde las 21.30 en el estadio Monumental. El equipo volverá a las canchas después de dos semanas sin disputar un encuentro, debido a que había postergado su compromiso correspondiente a la undécima fecha frente a Sarmiento.

Nazareno Arasa será el árbitro principal del partido, mientras que Andrés Merlos estará a cargo del VAR desde Ezeiza.

Domingo: cinco partidos y una agenda intensa

El domingo 11 de octubre será la jornada con mayor cantidad de partidos y una extensa programación horaria. La actividad comenzará a las 14.45, cuando San Lorenzo reciba a Deportivo Riestra en el Nuevo Gasómetro. Bruno Amiconi será el árbitro principal y Nahuel Viñas estará a cargo del VAR.

A las 17 se disputarán dos encuentros en simultáneo. Rosario Central se enfrentará con Independiente Rivadavia de Mendoza, con Facundo Tello como árbitro principal y José Carreras en el VAR. En el mismo horario, Platense jugará frente a Argentinos Juniors en el estadio Ciudad de Vicente López. Nicolás Ramírez dirigirá ese partido y Juan Pafundi estará a cargo de la asistencia por video.

La programación continuará a las 19.15 con el enfrentamiento entre Racing y Belgrano en el estadio Presidente Perón. Belgrano, señalado en la información de base como vigente campeón, visitará al conjunto de Avellaneda en un partido que tendrá a Yael Falcón Pérez como árbitro principal y a Fernando Espinoza como responsable del VAR.

El último compromiso del domingo comenzará a las 21.30 en Córdoba. Talleres recibirá a Independiente en el estadio Mario Alberto Kempes, escenario que albergó hace unos días el encuentro entre las selecciones de Argentina y Bolivia. Sebastián Zunino será el árbitro principal y Laura Fortunato estará a cargo de la asistencia desde el VAR.

El lunes se completará la duodécima fecha

La fecha 12 del Torneo Clausura concluirá el lunes 12 de octubre con dos encuentros. El primero será el que disputarán Lanús y Vélez desde las 16. Sebastián Martínez será el árbitro principal y Lucas Novelli tendrá a su cargo el VAR.

A las 18.30, Gimnasia y Esgrima de Mendoza se enfrentará con Newell's, en un partido correspondiente a la Zona A. Juan Cruz Robledo será el árbitro principal y Héctor Paletta estará a cargo de la asistencia por video.

De esta manera, la programación se extenderá durante cuatro días consecutivos, con encuentros distribuidos entre el viernes y el lunes y una agenda que combinará presentaciones de Boca y River, el clásico entre Platense y Argentinos Juniors y los cruces de Racing con Belgrano y Talleres con Independiente.

Cronograma completo de la fecha 12 del Torneo Clausura

Viernes 9 de octubre

14.30: Aldosivi vs. Sarmiento. Árbitro: Luis Lobo Medina. VAR: Álvaro Carranza.

18.00: Gimnasia (LP) vs. Atlético Tucumán. Árbitro: Pablo Dóvalo. VAR: Germán Delfino.

19.30: Instituto vs. Boca. Árbitro: Leandro Rey Hilfer. VAR: Yamil Possi.

21.45: Unión vs. Defensa y Justicia. Árbitro: Darío Herrera. VAR: Sebastián Habib.

Sábado 10 de octubre

15.45: Barracas Central vs. Huracán. Árbitro: Hernán Mastrángelo. VAR: Fernando Echenique.

17.00: Central Córdoba vs. Estudiantes (LP). Árbitro: Andrés Gariano. VAR: Silvio Trucco.

19.15: Tigre vs. Banfield. Árbitro: Pablo Echavarría. VAR: Fabrizio Llobet.

21.30: River vs. Estudiantes (RC). Árbitro: Nazareno Arasa. VAR: Andrés Merlos.

Domingo 11 de octubre

14.45: San Lorenzo vs. Riestra. Árbitro: Bruno Amiconi. VAR: Nahuel Viñas.

17.00: Platense vs. Argentinos Juniors. Árbitro: Nicolás Ramírez. VAR: Juan Pafundi.

17.00: Rosario Central vs. Independiente Rivadavia de Mendoza. Árbitro: Facundo Tello. VAR: José Carreras.

19.15: Racing vs. Belgrano. Árbitro: Yael Falcón Pérez. VAR: Fernando Espinoza.

21.30: Talleres vs. Independiente. Árbitro: Sebastián Zunino. VAR: Laura Fortunato.

Lunes 12 de octubre

16.00: Lanús vs. Vélez. Árbitro: Sebastián Martínez. VAR: Lucas Novelli.

18.30: Gimnasia (Mza.) vs. Newell's. Árbitro: Juan Cruz Robledo. VAR: Héctor Paletta.

Con este calendario, el Torneo Clausura pondrá en marcha una nueva fecha con 15 partidos en cuatro días, desde el duelo inaugural entre Aldosivi y Sarmiento hasta el cierre del lunes con Gimnasia de Mendoza frente a Newell's. La actividad incluirá la presentación de los principales equipos del campeonato y una extensa nómina de árbitros y responsables del VAR para cada compromiso.