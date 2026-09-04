Colapinto y terminó noveno en la primera práctica del GP de Italia

Franco Colapinto tuvo una destacada actuación en la primera práctica libre del Gran Premio de Italia, disputada en el circuito de Monza, al finalizar en la novena posición y convertirse en uno de los principales protagonistas de la jornada dentro de Alpine.

El piloto argentino estrenó las actualizaciones técnicas incorporadas a su monoplaza y logró completar una práctica positiva en el primer intento con las mejoras. En total, su auto contó con ocho modificaciones, en una sesión que le permitió sumar kilómetros, evaluar el rendimiento del nuevo paquete y ubicarse dentro del top 10.

Colapinto contabilizó 27 vueltas y registró un mejor tiempo de 1:24.028, resultado que lo dejó a 1.020 segundos del registro más veloz de la sesión. El argentino no logró completar un giro rápido utilizando gomas rojas, pero de todas maneras consiguió un rendimiento que le permitió terminar por delante de varios competidores y superar al rookie Paul Aron, quien ocupó temporalmente la butaca de Pierre Gasly.

La actividad en Monza continuará con la segunda práctica libre, prevista para las 11.00, hora de la Argentina, cuando volverán a pista los pilotos titulares que cedieron sus autos durante la primera sesión.

Ferrari dominó la primera salida a pista en Monza

La primera práctica libre tuvo como principales protagonistas a los pilotos de Ferrari, que dominaron la clasificación de la sesión.

Charles Leclerc fue el más rápido de la FP1 al marcar un tiempo de 1:23.008, mientras que su compañero Lewis Hamilton terminó inmediatamente detrás con un registro de 1:23.181. El tercer lugar quedó en manos de George Russell, quien llevó a su Mercedes hasta una vuelta de 1:23.312.

El top 10 de la primera práctica libre quedó conformado de la siguiente manera:

1° Charles Leclerc

2° Lewis Hamilton

3° George Russell

4° Lawson

5° Antonelli

6° Norris

7° Lindblad

8° Bortoleto

9° Franco Colapinto

10° Paul Aron

En ese escenario, el rendimiento de Colapinto permitió a Alpine cerrar la sesión con sus dos autos participantes en posiciones consecutivas dentro de los diez primeros lugares.

El estreno de las mejoras en el Alpine

La FP1 en Monza marcó el estreno de las ocho mejoras técnicas incorporadas al monoplaza de Franco Colapinto. El argentino completó 27 vueltas y alcanzó su mejor registro con un tiempo de 1:24.028. Ese desempeño le permitió ubicarse en el noveno puesto, a 1.020 segundos del tiempo conseguido por Leclerc.

Uno de los datos destacados de la sesión estuvo en la cercanía de Colapinto con otros competidores ubicados por delante suyo. El argentino quedó a apenas 0.022 segundos del mejor registro de Gabriel Bortoleto, quien terminó octavo con Audi.

Además, el piloto de Alpine quedó a 0.226 segundos del tiempo más destacado conseguido por Arvid Lindblad, séptimo con Racing Bulls.

Estas diferencias aparecen como una referencia importante dentro de la pelea por ser el mejor del resto, en una sesión que permitió medir el comportamiento del auto tras la incorporación de las actualizaciones.

El hecho de que Colapinto no haya logrado completar un giro rápido con neumáticos rojos también formó parte del balance de una práctica que, pese a esa situación, terminó con un resultado favorable para el argentino.

colapinto gp italia

Paul Aron reemplazó a Pierre Gasly

Mientras Colapinto estrenaba las mejoras en su Alpine, su compañero habitual, Pierre Gasly, no participó de la primera práctica libre.

El francés cedió su butaca al rookie Paul Aron, quien aprovechó la oportunidad para sumar experiencia al volante del monoplaza de Alpine. El piloto estonio completó 23 vueltas, marcó un tiempo de 1:24.177 y finalizó en el décimo puesto.

Aron quedó a 0.149 segundos del registro conseguido por Franco Colapinto, en una sesión en la que ambos representantes de la escudería francesa terminaron dentro del top 10.

La participación del estonio se produjo en cumplimiento de las obligaciones reglamentarias de la Fórmula 1, que establecen que cada equipo debe ceder los asientos de sus coches dos veces por temporada durante una práctica libre 1.

Cuatro rookies tuvieron su oportunidad

La primera práctica libre del Gran Premio de Italia contó con un total de cuatro rookies que reemplazaron a pilotos titulares.

Además de Paul Aron, quien ocupó el Alpine de Pierre Gasly, participaron otros tres corredores en diferentes equipos. La nómina quedó conformada de la siguiente manera:

Paul Aron , en el Alpine de Pierre Gasly: terminó 10° .

, en el Alpine de Pierre Gasly: terminó . Luke Browning , en el Williams de Alex Albon: finalizó 15° .

, en el Williams de Alex Albon: finalizó . Ayumu Iwasa , en el Red Bull Racing de Max Verstappen: se ubicó 17° .

, en el Red Bull Racing de Max Verstappen: se ubicó . Colton Herta, en el Cadillac de Sergio "Checo" Pérez: terminó 22°.

En el caso de Herta, la sesión estuvo marcada por inconvenientes técnicos en el monoplaza que pertenece al piloto mexicano. El estadounidense apenas logró completar cinco vueltas durante la práctica.

La actividad continúa con los pilotos titulares

Tras el cierre de la primera práctica libre, la actividad en Monza tendrá continuidad desde las 11.00 de la mañana de Argentina.

La segunda sesión marcará el regreso a pista de los cuatro pilotos titulares que cedieron sus asientos durante la FP1, entre ellos Pierre Gasly, compañero de Franco Colapinto en Alpine. Para el argentino, la continuidad de la actividad permitirá seguir evaluando las mejoras estrenadas en su monoplaza después de una primera salida positiva.

Los fanáticos podrán seguir los entrenamientos, la clasificación y la carrera en vivo a través de ESPN, Disney+ y F1 TV, la plataforma oficial de la Fórmula 1.

Con 27 vueltas, un mejor tiempo de 1:24.028 y el noveno lugar en la clasificación, Colapinto cerró la primera práctica del Gran Premio de Italia con un resultado alentador en el estreno de las nuevas actualizaciones de Alpine. La próxima sesión permitirá conocer cómo continúa el rendimiento del argentino y de la escudería francesa en el tradicional circuito de Monza.