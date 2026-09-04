Expectativa en Ecuador: Gallardo avanza como el principal candidato para DT de la selección

La selección de Ecuador atraviesa horas de expectativa en la búsqueda de su próximo entrenador. Por estas horas, Marcelo Gallardo aparece como el candidato más firme para asumir la conducción del seleccionado, mientras continúan las negociaciones entre el entrenador argentino y las autoridades de la Federación Ecuatoriana de Fútbol, con la intención de llegar a un acuerdo lo antes posible.

De acuerdo con los reportes de varios medios locales, las conversaciones siguen en pie y existe expectativa respecto de la posibilidad de cerrar el entendimiento. Sin embargo, todavía quedan diferentes cuestiones por resolver antes de que pueda concretarse la llegada del exentrenador de River al seleccionado ecuatoriano.

El escenario se desarrolla mientras Ecuador ya tiene compromisos confirmados para la próxima Fecha FIFA, que tendrá un formato extendido entre fines de septiembre y principios de octubre. En ese contexto, los dirigentes buscan avanzar en la definición del nuevo cuerpo técnico para afrontar los próximos desafíos de la Tri.

Una reunión clave en Madrid

Según publicó el medio El Universo, el miércoles se produjo una reunión considerada clave en Madrid entre Francisco Egas, presidente de la Federación Ecuatoriana de Fútbol (FEF), y Marcelo Gallardo.

El encuentro permitió mantener abiertas las negociaciones, aunque las partes todavía deben resolver distintos aspectos. La posibilidad de que Gallardo se convierta en el nuevo director técnico de Ecuador continúa siendo una de las principales expectativas alrededor del seleccionado.

El periodista Andrés Villamarín, de Radio La Red de Ecuador, precisó cuáles son algunos de los puntos que aún permanecen en debate. Entre ellos aparece el armado del cuerpo técnico que acompañaría al entrenador argentino en caso de concretarse su llegada.

También forman parte de las conversaciones determinados detalles vinculados con el proyecto deportivo. Entre los aspectos que se analizan figura la injerencia que tendría Gallardo en las selecciones juveniles, además de su trabajo al frente de la selección mayor.

A esto se suman las condiciones económicas, otro de los temas que deben ser definidos en el marco de las negociaciones. Los principales puntos que permanecen en debate son:

El armado del cuerpo técnico.

Detalles del proyecto deportivo.

La injerencia en las selecciones juveniles, además de la selección mayor.

Las condiciones económicas.

Los pedidos personales del Muñeco

Además de las cuestiones vinculadas con el cuerpo técnico, el proyecto deportivo y las condiciones económicas, existen también varios pedidos personales de Gallardo que serán tenidos en cuenta por los dirigentes de la Federación Ecuatoriana de Fútbol.

Las negociaciones continúan avanzando y, por el momento, el entrenador argentino se mantiene como el candidato favorito para asumir la conducción del equipo.

La última experiencia de Gallardo como director técnico fue en River. El entrenador renunció en febrero de este año, luego de una serie de malos resultados, poniendo fin a su ciclo más reciente al frente del conjunto argentino. Ahora, mientras Ecuador busca definir quién ocupará el cargo vacante, su nombre aparece al frente de las conversaciones y concentra la atención en torno al futuro inmediato de la selección.

Los amistosos que ya tiene previstos Ecuador

La definición del nuevo entrenador adquiere especial relevancia debido a que Ecuador ya cuenta con varios amistosos confirmados para la próxima Fecha FIFA.

El calendario tendrá un formato extendido y se desarrollará entre fines de septiembre y principios de octubre. El primer compromiso será el 24 de septiembre, cuando el conjunto sudamericano se enfrente con Corea del Sur en Suwon. Posteriormente, el seleccionado ecuatoriano viajará a Japón. Allí, el 1° de octubre, enfrentará al combinado local.

La intención de los dirigentes es completar la gira cuatro días más tarde con un tercer encuentro, aunque el rival todavía no fue definido. Las alternativas que se manejan son Panamá o Nueva Zelanda.

Los compromisos previstos para Ecuador son:

24 de septiembre: ante Corea del Sur, en Suwon.

ante Corea del Sur, en Suwon. 1° de octubre: ante Japón, como visitante.

ante Japón, como visitante. Cuatro días más tarde: cierre de la gira ante un rival a definir.

cierre de la gira ante un rival a definir. Las posibilidades para ese último encuentro son Panamá o Nueva Zelanda.

La salida de Sebastián Beccacece

La búsqueda de un nuevo director técnico comenzó tras la salida de Sebastián Beccacece, quien hasta hace algunas semanas estaba al frente de la selección ecuatoriana. El ciclo del entrenador argentino terminó después de la derrota de Ecuador en los 16avos. de final del Mundial 2026, instancia en la que cayó por 2-0 frente a México.

Esta semana, Beccacece utilizó sus redes sociales para realizar un mensaje de cierre luego de despedirse del equipo. "Nos vamos diferentes a como llegamos", escribió el entrenador.

Al mismo tiempo, agradeció a jugadores e hinchas y dejó una reflexión sobre su experiencia al frente de la selección ecuatoriana.

"Llegar a Ecuador fue mucho más que dirigir una Selección. Fue viajar a la intimidad de un país, conocer sus costumbres, acercarnos a sus raíces, a su cultura y, sobre todo, a su gente. Entender que para representar a un pueblo primero había que aprender a sentirlo", expresó.