La primera imagen de Messi tras anunciar su retiro de la Selección: familia y tranquilidad en Miami

Tras sacudir al país con el anuncio oficial de su retiro de la Selección argentina, se conoció la primera imagen de Lionel Messi en público desde Florida. Lejos del dramatismo y del impacto que provocó su emotiva carta de despedida, un video grabado por un hincha en las instalaciones del Inter Miami mostró al astro rosarino en una escena marcada por la sencillez, la tranquilidad y el acompañamiento de su familia.

Las imágenes se viralizaron rápidamente en las redes sociales y permitieron observar una faceta distendida del futbolista. Con un look casual, Messi aparece disfrutando de un mate junto a su esposa, Antonela Roccuzzo, a la vera del campo de juego y en el entorno cotidiano de las instalaciones de su equipo en Florida.

La escena se produjo luego de que el capitán argentino cerrara un histórico ciclo de dos décadas defendiendo la camiseta albiceleste, abriendo así una nueva etapa personal y profesional.

Mate, familia y una escena cotidiana

El video que comenzó a circular en las redes muestra a Messi en un clima de absoluta intimidad y tranquilidad familiar. A su lado se encuentra Antonela Roccuzzo, mientras el astro rosarino disfruta de un momento alejado de la tensión que rodeó el anuncio de su despedida de la Selección.

A un costado de la escena también aparece uno de sus hijos, vestido con la indumentaria rosa del Inter Miami y con la camiseta número 10 en la espalda. El niño se acerca a una heladerita para hidratarse, en una imagen que completa el clima familiar registrado en el predio del club.

La aparición pública de Messi luego de su anuncio muestra una postal muy diferente a la que acompañó su despedida internacional. Sin discursos, homenajes ni escenarios multitudinarios, el futbolista reapareció en un entorno habitual, acompañado por su familia y cerca del campo de juego donde desarrolla su actividad cotidiana.

Probablemente, esta sea una de las imágenes a las que los fanáticos del crack argentino deberán acostumbrarse en el futuro cercano: Leo disfrutando de su tiempo en familia, acompañando a sus hijos en el club y desarrollando una rutina marcada por una sencillez que sorprende.

El inicio de una nueva vida tras la Selección

Con el capítulo más glorioso de su carrera internacional oficialmente cerrado, el horizonte inmediato de Lionel Messi se traslada por completo al estado de Florida.

Libre de las exigencias físicas y de los viajes intercontinentales que implicaba liderar a la Selección argentina, el astro rosarino concentra ahora sus energías en el Inter Miami, la franquicia con la que mantiene un contrato vigente hasta finales de 2028 La nueva rutina en Estados Unidos le ofrece una cotidianeidad diferente, alejada de las exigencias que representaba su participación permanente en el seleccionado nacional.

Su día a día transcurre entre:

Las instalaciones del Inter Miami.

La compañía ininterrumpida de su familia.

La tranquilidad residencial que le brinda el entorno norteamericano.

En ese marco, la primera imagen conocida después de su retiro adquiere un significado especial. Messi aparece relajado, integrado a la dinámica de su club y acompañado por las personas más cercanas, en el inicio de una etapa que estará marcada por una mayor permanencia en Florida.

La incógnita de un partido homenaje en Argentina

Mientras Messi comienza a reorganizar su vida deportiva y personal luego de su retiro de la Selección, en el ámbito nacional persiste una gran incógnita: la posibilidad de organizar un partido homenaje de despedida en el país.

Desde los pasillos de la AFA se contempló la idea de aprovechar la ventana de la próxima fecha FIFA, programada entre finales de septiembre y principios de octubre, para organizar una gran celebración en suelo argentino.

Sin embargo, el margen operativo resulta sumamente estrecho y, de acuerdo con la información disponible, las probabilidades de que el encuentro pueda concretarse en el corto plazo son escasas.

La posibilidad de una despedida especial en Argentina continúa, de esta manera, como una cuestión pendiente en torno a la nueva etapa que comienza para el futbolista luego del cierre de su ciclo internacional.

El presente de Inter Miami y los objetivos deportivos

Mientras tanto, la actividad deportiva de Messi continúa con la agenda del Inter Miami. El equipo atraviesa la parte final de la fase regular de la MLS y busca cumplir sus objetivos antes del comienzo de los playoffs.

El conjunto que ahora dirige Cristian "Kily" González apunta a terminar en lo más alto de la tabla para obtener una posición favorable de cara a la siguiente instancia de la competencia.

La meta inmediata del equipo es finalizar la fase regular en una ubicación que le permita sacar ventaja de su posición antes del inicio de los playoffs. Una vez alcanzado ese objetivo, el desafío será ir en busca del premio mayor: el título.

Así, mientras la imagen de Messi junto a Antonela Roccuzzo y sus hijos se viraliza como una postal de tranquilidad después de su retiro de la Selección, el futuro inmediato del astro rosarino continúa estrechamente ligado al fútbol.

Su ciclo con la camiseta argentina quedó oficialmente cerrado, pero su carrera profesional sigue en marcha. Con contrato en Inter Miami hasta finales de 2028, una rutina centrada en Florida y el acompañamiento permanente de su familia, Messi comienza una nueva etapa. Por ahora, la primera imagen posterior a su despedida internacional lo muestra de la manera más simple: mate en mano, junto a Antonela y cerca de sus hijos, disfrutando de la tranquilidad de su vida cotidiana en Miami.