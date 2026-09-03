Facundo Nieva Biza se consagró campeón nacional absoluto de Patinaje Artístico

El catamarqueño Facundo Javier Nieva Biza tuvo una destacada actuación en el Campeonato Argentino Absoluto de Patinaje Artístico, competencia que se disputó en el Velódromo Vicente Alejo Chancay, en la provincia de San Juan, donde logró consagrarse campeón nacional absoluto.

Representando a la Asociación Catamarqueña de Patín, Nieva Biza obtuvo el primer puesto en la disciplina Solo Dance Men Senior, luego de alcanzar un total de 150,40 puntos. Esa puntuación le permitió ubicarse en el primer lugar de la clasificación general y quedarse con el máximo reconocimiento de la competencia.

La actuación del joven deportista catamarqueño volvió a poner de manifiesto el nivel que viene sosteniendo dentro de la disciplina, en una temporada marcada por importantes resultados tanto en el plano nacional como en el internacional.

Los números de la clasificación general

El podio de la competencia en Solo Dance Men Senior quedó conformado por deportistas de distintas federaciones del país. Facundo Nieva Biza encabezó la clasificación con una diferencia considerable sobre sus perseguidores, tras sumar los 150,40 puntos que le dieron el título nacional.

La clasificación final quedó de la siguiente manera:

Facundo Nieva Biza , de la Asociación Catamarqueña de Patín: 150,40 puntos .

, de la Asociación Catamarqueña de Patín: . Ulises Loiseau Buchele , de la Federación de Patín Rioplatense: 126,98 puntos .

, de la Federación de Patín Rioplatense: . Luis Alfredo Luna , de la Federación Sanluiseña de Patinaje: 74,59 puntos .

, de la Federación Sanluiseña de Patinaje: . Ignacio Salas de los Santos, de la Federación Sanjuanina de Patín: 72,22 unidades.

De esta manera, el representante catamarqueño logró finalizar al frente de la clasificación general y sumar un nuevo logro a su recorrido deportivo durante 2026.

Un nuevo título en una temporada de grandes resultados

La consagración en San Juan representa un nuevo capítulo dentro de una temporada que viene siendo especialmente destacada para Facundo Nieva Biza. El patinador ha sostenido un importante nivel competitivo en los diferentes compromisos en los que participó, tanto en el ámbito nacional como en el internacional.

Entre los resultados más relevantes del presente año se encuentra la medalla de plata obtenida en la Copa del Mundo de Cesena, Italia, en la categoría Solo Danza Masculino Senior. Aquella actuación internacional se sumó a su recorrido deportivo durante 2026 y precede ahora a la obtención del campeonato nacional absoluto.

El triunfo en el Campeonato Argentino Absoluto confirma así una temporada cargada de resultados para el deportista catamarqueño, quien logró subir al podio en una competencia internacional y, posteriormente, alcanzar el máximo lugar de la clasificación en el certamen nacional disputado en San Juan.

El próximo desafío: los Sudamericanos Santa Fe 2026

Luego de la consagración obtenida en el Velódromo Vicente Alejo Chancay, Facundo Nieva Biza tendrá por delante un nuevo compromiso deportivo durante el mes de septiembre.

El joven catamarqueño participará de los Juegos Sudamericanos Santa Fe 2026, que se desarrollarán del 12 al 26 de septiembre de 2026. La competencia será el próximo desafío para Nieva Biza después de la destacada actuación que le permitió quedarse con el título de campeón nacional absoluto.

Con la medalla de plata lograda en la Copa del Mundo de Cesena, Italia, y ahora con la consagración en el Campeonato Argentino Absoluto de Patinaje Artístico, el representante de la Asociación Catamarqueña de Patín continúa sumando resultados durante una temporada de importantes presentaciones.

El total de 150,40 puntos conseguido en San Juan quedó como la cifra que selló su primer lugar en la clasificación general y su consagración en Solo Dance Men Senior, en un nuevo logro para el patinaje artístico catamarqueño.