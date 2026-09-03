El plan para que la Selección Argentina juegue en el país en la próxima fecha FIFA

La Selección Argentina podría volver a reencontrarse con los hinchas en una cancha en la próxima fecha FIFA que se disputará entre septiembre y octubre.

La última vez que los simpatizantes argentinos pudieron ver a los jugadores, fue cuando llegaron al país tras la final de la Copa del Mundo 2026, donde fue derrotada por 1-0 ante España con gol de Ferran Torres en tiempo de descuento.

El conjunto que, por el momento, hasta diciembre será dirigido por Lionel Scaloni, podría optar por disputar entre dos y tres encuentros entre el 21 de septiembre y el 6 de octubre. Hasta la fecha, las localidades que tienen la mayor chance de albergar dichos partidos son el Monumental, Córdoba y Rosario.

Previo al retiro de la máxima estrella de la "Albiceleste", Lionel Messi, se barajaba la posibilidad de dos o tres encuentros que se jugarían en China, mientras que otros destinos posibles eran Estados Unidos o Europa, pero con la convicción de realizar, al menos uno en el país, gracias a la nueva reglamentación de la FIFA que permite amistosos en diferentes continentes.

La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) se encuentra en un segundo semestre revolucionado, donde logró uno de los objetivos propuestos por el plantel —llegar al último día del Mundial— pero sin poder concretar el anhelo de levantar la copa por cuarta vez.

A esto se suma la incógnita sobre el futuro del cuerpo técnico, el cual Lionel Scaloni declaró que cumplirá su contrato hasta diciembre, pero no asegura su continuidad; además, Lionel Messi puso punto final a su relación con el seleccionado.

También, desde el organismo esperan el último veredicto sobre los jugadores suspendidos por la FIFA tras el conflicto en las celebraciones de España como campeona de la máxima competencia; y, a poco más de dos semanas de que comience la ventana de amistosos internacionales, la selección aún no confirmó cuántos ni contra quién disputará los partidos correspondientes, y mucho menos sedes o venta de entradas.