Colapinto va por la recuperación en el GP de España tras un difícil paso por Mónaco

La Fórmula 1 se prepara para disputar una nueva jornada del campeonato con la realización del Gran Premio de España, correspondiente a la séptima fecha de la temporada, y todas las miradas argentinas estarán puestas en la actuación de Franco Colapinto, quien buscará dejar atrás las malas sensaciones que le dejó su última presentación en el circuito callejero de Mónaco.

El piloto argentino llega a Barcelona luego de atravesar uno de sus fines de semana más complicados del año. En el Gran Premio de Mónaco no logró encontrar el rendimiento que había mostrado en carreras anteriores y terminó ocupando el decimoquinto puesto entre los 15 pilotos que lograron completar la competencia. La actuación estuvo lejos de las expectativas generadas por sus recientes resultados y representó un retroceso en relación con el nivel exhibido en las fechas previas.

La necesidad de volver a sumar protagonismo

Tras ese difícil paso por el Principado, Colapinto tendrá una nueva oportunidad para reencontrarse con las posiciones de vanguardia y recuperar confianza en una categoría que exige regularidad y rendimiento constante.

Las expectativas alrededor del argentino se sostienen en gran medida por lo realizado semanas atrás, cuando consiguió los mejores resultados de su trayectoria en la Fórmula 1. En el Gran Premio de Miami logró finalizar en la séptima posición, mientras que posteriormente obtuvo un destacado sexto lugar en el Gran Premio de Canadá.

Aquellas actuaciones le permitieron consolidarse como una de las revelaciones de la temporada y demostrar que cuenta con el potencial necesario para competir de igual a igual con pilotos de mayor experiencia. Por ese motivo, el objetivo principal para el fin de semana en España será volver a acercarse a ese nivel de competitividad y dejar atrás la frustración generada por el resultado en Mónaco.

Antonelli domina el campeonato

Mientras Colapinto busca recuperar terreno, la pelea por el campeonato tiene un claro dominador. El italiano Andrea Kimi Antonelli, piloto de Mercedes, atraviesa un momento excepcional y lidera con comodidad la clasificación general.

Antonelli se impuso en las últimas cinco carreras del calendario y encabeza el campeonato con 156 puntos, una ventaja que lo posiciona como el gran candidato al título. Con apenas 19 años, además, persigue un objetivo histórico: convertirse en el campeón más joven de la historia de la Fórmula 1. Su principal perseguidor es el británico Lewis Hamilton, representante de Ferrari y siete veces campeón del mundo, quien acumula 90 puntos y se encuentra a 66 unidades del líder.

La tercera posición pertenece a otro piloto de Mercedes, el británico George Russell, que atraviesa una etapa menos favorable y llega al Gran Premio de España luego de dos carreras consecutivas sin sumar puntos.

Más atrás aparecen otros protagonistas de relevancia dentro del campeonato. El monegasco Charles Leclerc, con Ferrari, ocupa posiciones destacadas con 75 puntos, mientras que el australiano Oscar Piastri, piloto de McLaren, suma 60 unidades.

El desafío de Barcelona

La séptima fecha del calendario tendrá como escenario el tradicional Circuito de Barcelona-Cataluña, también conocido como Circuito de Montmeló, una de las pistas más reconocidas del automovilismo internacional.

El trazado español posee una extensión de 4,675 kilómetros y presenta un recorrido compuesto por 14 curvas, características que suelen poner a prueba tanto la capacidad de los pilotos como el rendimiento integral de los monoplazas.

En este contexto, Colapinto buscará aprovechar cada sesión para encontrar la puesta a punto adecuada y construir un fin de semana competitivo desde los entrenamientos hasta la carrera principal.

Cronograma completo del Gran Premio de España

La actividad oficial comenzará el viernes con las primeras sesiones de práctica libre y continuará durante todo el fin de semana con entrenamientos, clasificación y carrera.

Viernes 12

Práctica libre 1: 8:30

Práctica libre 2: 12:00

Sábado 13

Práctica libre 3: 7:30

Clasificación: 11:00

Domingo 14

Carrera: 10:00

Con este panorama, el Gran Premio de España se presenta como una oportunidad clave para que Franco Colapinto vuelva a mostrar el rendimiento que lo llevó a destacarse en Miami y Canadá. En un campeonato dominado por Andrea Kimi Antonelli y con una competencia cada vez más exigente, el argentino intentará recuperar protagonismo en el tradicional circuito de Barcelona y reencontrarse con los resultados que lo posicionaron entre las revelaciones de la temporada.