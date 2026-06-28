Colapinto va por la remontada en Austria: largará 16° apostando a sumar puntos

El piloto argentino Franco Colapinto, representante del equipo Alpine, afrontará este domingo una nueva competencia en el Gran Premio de Austria de Fórmula 1, donde largará desde la decimosexta posición de la grilla. La carrera comenzará a las 10, hora argentina, en el circuito Red Bull Ring, uno de los trazados con menor cantidad de curvas del calendario actual del campeonato.

La jornada representa una nueva oportunidad para el piloto argentino, que llega a la competencia con la necesidad de protagonizar una importante recuperación durante la carrera para intentar finalizar entre los diez primeros puestos y así conseguir unidades para el campeonato.

En la parte delantera de la grilla, el británico George Russell, de Mercedes, partirá desde la primera posición luego de quedarse con la pole position conseguida durante la clasificación del sábado, en una sesión que tuvo un desenlace calificado como polémico.

Una clasificación que comenzó con ilusión

La actividad del sábado dejó sensaciones contrapuestas para Colapinto. El piloto argentino tuvo un comienzo muy alentador durante la primera parte de la clasificación, dejando atrás las dificultades que había experimentado en las sesiones de entrenamientos libres.

En la Q1, el representante de Alpine completó una destacada actuación al finalizar en el undécimo puesto, gracias a un registro de 1:07,894, una marca que alimentó las expectativas de poder avanzar con buenas perspectivas hacia la siguiente instancia clasificatoria.

Ese rendimiento resultó especialmente significativo considerando que durante las prácticas libres el argentino no había logrado encontrar las mejores sensaciones sobre el circuito austríaco. La mejora evidenciada en la primera tanda clasificatoria permitía pensar en una clasificación competitiva para aspirar a un mejor lugar de largada.

Sin embargo, el panorama cambió por completo en la siguiente instancia.

La Q2 cambió el escenario

La segunda sesión clasificatoria terminó siendo determinante para las aspiraciones del piloto de Pilar. En la Q2, Colapinto registró inicialmente un tiempo de 1:08,171, un registro que lo dejaba con la obligación de mejorar en su último intento para avanzar en la clasificación.

No obstante, esa posibilidad se frustró cuando el argentino debió abortar su vuelta final luego de pasarse en las primeras curvas del circuito, situación que le impidió completar un giro competitivo y mejorar su posición.

Como consecuencia de ese inconveniente, Colapinto quedó ubicado en el decimosexto lugar de la grilla de partida para la competencia de este domingo, una ubicación que lo obliga a buscar una destacada remontada durante la carrera.

La obligación de sumar puntos

Pese al resultado de la clasificación, el piloto argentino llega al compromiso con el respaldo de un muy buen 2026, desempeño que ahora intentará sostener en el circuito austríaco.

Partiendo desde la decimosexta posición, el objetivo será avanzar posiciones a lo largo de la competencia para ingresar entre los diez mejores clasificados, condición necesaria para sumar puntos.

La carrera en el Red Bull Ring, uno de los circuitos con menos curvas del campeonato, ofrecerá un nuevo desafío para Colapinto, que deberá aprovechar cada oportunidad para progresar en el clasificador frente a rivales que partirán por delante suyo.

George Russell partirá desde la pole

Mientras Colapinto buscará avanzar desde la mitad del pelotón, la primera posición de salida será para George Russell, quien le dio a Mercedes la pole position tras imponerse en una clasificación que concluyó con un final polémico.

Detrás del piloto británico se ubicarán algunos de los principales protagonistas de la categoría, configurando una grilla con representantes de los equipos más importantes del campeonato.

La grilla de largada del Gran Premio de Austria

La formación de salida para la carrera quedó establecida de la siguiente manera:

George Russell (Mercedes)

Charles Leclerc (Ferrari)

Lewis Hamilton (Ferrari)

Kimi Antonelli (Mercedes)

Max Verstappen (Red Bull)

Lando Norris (McLaren)

Oscar Piastri (McLaren)

Isack Hadjar (Red Bull)

Liam Lawson (Racing Bulls)

Arvid Lindblad (Racing Bulls)

Pierre Gasly (Alpine)

Gabriel Bortoleto (Audi)

Oliver Bearman (Haas)

Nico Hulkenberg (Audi)

Esteban Ocon (Haas)

Franco Colapinto (Alpine)

Carlos Sáinz Jr. (Williams)

Alexander Albon (Williams)

Sergio Pérez (Cadillac)

Valtteri Bottas (Cadillac)

Fernando Alonso (Aston Martin)

Lance Stroll Jr. (Aston Martin)

Un nuevo reto para el argentino

Con la clasificación ya definida, todas las expectativas de Colapinto estarán puestas en la competencia de este domingo. Luego de una jornada de clasificación que mostró dos caras bien diferentes, con una sólida actuación en la Q1 y un desenlace adverso en la Q2, el piloto argentino afrontará la carrera con el desafío de recuperar posiciones desde el decimosexto lugar.

La prueba en el Red Bull Ring pondrá a prueba su capacidad para avanzar en el pelotón y transformar una clasificación complicada en un resultado que le permita terminar entre los diez primeros. Con una temporada 2026 que viene siendo muy positiva para el piloto de Alpine, el Gran Premio de Austria representa una nueva oportunidad para ratificar ese rendimiento y buscar una remontada que le permita sumar puntos en el campeonato.