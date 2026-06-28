Comienza la fase decisiva: Sudáfrica y Canadá abren los 16avos de final del Mundial 2026

Después de una prolongada fase de grupos, el Mundial 2026 comienza este domingo 28 de junio una nueva etapa que marcará el rumbo definitivo del torneo. Con el inicio de los dieciseisavos de final, el certamen deja atrás la fase clasificatoria para ingresar en el sistema de eliminación directa, donde cada partido adquiere carácter decisivo y una derrota significa el final del camino mundialista.

El nuevo formato del campeonato, compuesto por 104 partidos, permitió que la primera fase otorgara la clasificación a los dos primeros equipos de cada grupo y a los ocho mejores terceros, conformando así el cuadro de los 32 seleccionados que continúan en competencia.

La jornada inaugural de esta instancia tendrá un único compromiso, luego de varios días con una agenda cargada de encuentros correspondientes a la fase de grupos.

Sudáfrica y Canadá protagonizan el primer duelo eliminatorio

El primer cruce mano a mano del Mundial enfrentará a Sudáfrica y Canadá, dos seleccionados que lograron avanzar desde sus respectivos grupos y que ahora buscarán seguir en carrera en el torneo.

El encuentro presenta un pronóstico incierto y será el encargado de inaugurar oficialmente la etapa en la que ya no existe margen de error para ninguno de los equipos. El partido se disputará este domingo 28 de junio en el Los Ángeles Stadium, escenario elegido para recibir el comienzo de los dieciseisavos de final.

Horario y transmisión del partido

El único encuentro programado para este domingo comenzará a las 16:00 horas. Los datos principales del compromiso son los siguientes:

Partido: Sudáfrica vs Canadá.

Sudáfrica vs Canadá. Instancia: Dieciseisavos de final.

Dieciseisavos de final. Estadio: Los Ángeles Stadium.

Quienes deseen seguir el desarrollo del encuentro podrán hacerlo a través de las siguientes plataformas:

DGO.

DIRECTV.

Amazon Prime Video.

Paramount+.

Cómo llegó Sudáfrica a la fase eliminatoria

El seleccionado de Sudáfrica obtuvo la clasificación a los dieciseisavos de final después de finalizar en el segundo puesto del Grupo A, con un total de 4 puntos. Su recorrido durante la fase de grupos quedó conformado por tres resultados:

Derrota 2 a 0 frente a México .

frente a . Empate 1 a 1 frente a República Checa .

frente a . Victoria 1 a 0 frente a Corea del Sur.

Esos resultados le permitieron avanzar a la instancia de eliminación directa y convertirse en uno de los equipos que continúan en competencia dentro del nuevo formato del Mundial.

El camino recorrido por Canadá

Por su parte, Canadá también consiguió la clasificación como segundo del Grupo B, igualmente con 4 puntos. Durante la fase de grupos disputó tres encuentros con los siguientes resultados:

Empate 1 a 1 frente a Bosnia y Herzegovina .

frente a . Victoria 6 a 0 sobre Qatar .

sobre . Derrota 2 a 1 frente a Suiza.

Con esa campaña logró asegurar su lugar entre los equipos que disputarán los dieciseisavos de final y ahora intentará continuar avanzando en el certamen.

Lo que estará en juego

El partido entre Sudáfrica y Canadá no solo definirá cuál de los dos seleccionados continuará en competencia, sino también el rival que enfrentará en la siguiente ronda.

El ganador de este compromiso accederá a los octavos de final, instancia en la que se medirá frente al vencedor del encuentro entre Países Bajos y Marruecos. Ese partido correspondiente a los octavos de final ya tiene programación definida.

Una nueva etapa con eliminación directa

Con el comienzo de los dieciseisavos de final, el Mundial 2026 deja atrás una extensa fase inicial y abre una instancia en la que cada encuentro adquiere un carácter definitivo.

El sistema de eliminación directa elimina cualquier posibilidad de recuperación para los equipos que pierdan su partido, por lo que cada cruce representa una oportunidad única para seguir avanzando en la competencia.

El estreno de esta fase estará a cargo de Sudáfrica y Canadá, dos seleccionados que alcanzaron la clasificación tras finalizar segundos en sus respectivos grupos y que buscarán prolongar su participación en el torneo. El vencedor no solo continuará entre los mejores equipos del Mundial 2026, sino que además asegurará un lugar en los octavos de final, donde ya espera el ganador del enfrentamiento entre Países Bajos y Marruecos.