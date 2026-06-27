Tapia y Coello vencieron a Lebrón y Augsburger y jugarán la final del Valladolid P2

Agustín Tapia y Arturo Coello continúan ratificando su dominio en el circuito de Premier Pádel. El catamarqueño y el español se clasificaron este sábado a la final del Valladolid P2 tras imponerse por un doble 6-4 sobre la pareja integrada por el español Juan Lebrón y el argentino Leo Augsburger.

Los actuales número uno del mundo resolvieron un partido exigente con autoridad y mostraron nuevamente su solidez en los momentos decisivos de cada set para quedarse con el triunfo en poco más de una hora de juego.

Coello, que disputa el certamen en su ciudad natal, fue una de las grandes figuras del encuentro, mientras que Tapia volvió a exhibir el nivel que lo convirtió en uno de los mejores jugadores del circuito.

Enfrente tuvieron a una dupla de gran jerarquía. Lebrón y el misionero Augsburger llegaban con mayor descanso luego de avanzar directamente desde los cuartos de final por la baja de sus rivales, pero no lograron quebrar el dominio impuesto por los líderes del ranking.

Con este resultado, Tapia y Coello alcanzan una nueva final y confirman el gran presente que atraviesan en la temporada, consolidándose una vez más como los principales candidatos al título.

La definición del Valladolid P2 se disputará este domingo, cuando enfrenten a la pareja ganadora de la otra semifinal entre Alejandro Galán-Federico Chingotto y Javier Leal-Francisco Guerrero, en busca de sumar un nuevo trofeo al extenso palmarés que construyen como dupla.