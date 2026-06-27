Investigan por presunta violación al capitán de Cabo Verde antes del cruce con Argentina

La previa del partido entre Argentina y Cabo Verde por los 16avos de final del Mundial 2026 quedó envuelta en una fuerte polémica luego de que trascendiera que Ryan Mendes, capitán y principal referente del seleccionado africano, es investigado por una denuncia por presunta violación presentada en Nueva Zelanda.

Según reveló el portal brasileño Globo Esporte, la denuncia fue radicada el 10 de abril por una ciudadana brasileña que trabajó como intérprete del plantel caboverdiano durante la fecha FIFA de marzo, cuando el equipo disputó un amistoso en Auckland.

La denuncia

De acuerdo con el relato de la denunciante, el hecho habría ocurrido el 27 de marzo en el hotel donde se hospedaba la delegación de Cabo Verde, luego del encuentro frente a Chile.

La mujer aseguró que fue convocada a una habitación creyendo que debía cumplir tareas de traducción. Al advertir que se trataba de una reunión informal, regresó a su habitación. Poco después, siempre según su denuncia, Mendes golpeó la puerta de su cuarto y, al abrirle, la agredió físicamente y la sometió sexualmente.

La presentación judicial incluye fotografías de lesiones y un informe médico que documenta hematomas en distintas partes del cuerpo, además de lesiones genitales compatibles con el relato denunciado. También forman parte de la investigación registros de las cámaras de seguridad del hotel.

La denunciante sostuvo además que solicitó la intervención de la Federación Caboverdiana de Fútbol, de la FIFA y de la federación neozelandesa para pedir la exclusión del futbolista del Mundial, aunque afirmó que no obtuvo respuesta.

La investigación

La Policía de Nueva Zelanda confirmó que la causa continúa abierta, aunque evitó brindar detalles sobre la identidad de los involucrados debido a las normas de privacidad vigentes en ese país.

La investigación contempla el análisis de las pruebas médicas, los registros de video y otras evidencias, y podría extenderse durante aproximadamente seis meses antes de determinar si corresponde presentar cargos formales.

En caso de una eventual condena por delitos sexuales, la legislación neozelandesa prevé penas de hasta 20 años de prisión.

Si la Justicia resolviera emitir una orden de captura internacional, Nueva Zelanda podría solicitar la intervención de Interpol, aunque no mantiene un tratado de extradición con Cabo Verde.

Quién es Ryan Mendes

Ryan Mendes, de 36 años, milita actualmente en el Igdir FK, de la Segunda División de Turquía, y es el capitán histórico de Cabo Verde, selección que disputa por primera vez una Copa del Mundo.

El delantero fue titular en los tres partidos de la fase de grupos y, hasta el momento, continúa integrando el plantel que enfrentará a la Selección argentina en los 16avos de final del Mundial 2026, el próximo viernes en Miami.