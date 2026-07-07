Colombia y Suiza se juegan el pase a cuartos de final y esperan por un posible cruce con Argentina

La fase eliminatoria del Mundial de Estados Unidos, Canadá y México 2026 continúa este martes con un encuentro decisivo entre las selecciones de Colombia y Suiza, que buscarán un lugar entre los ocho mejores equipos del certamen. Más allá de la clasificación a los cuartos de final, el partido también adquiere una relevancia especial porque el ganador podría convertirse en el próximo rival de la Selección argentina, siempre y cuando el conjunto albiceleste consiga derrotar a Egipto en su compromiso correspondiente a los octavos de final.

El encuentro se disputará desde las 17, hora de Argentina, en el estadio BC Place, ubicado en Vancouver, Canadá. La cobertura en vivo estará a cargo de la Agencia Noticias Argentinas y la transmisión podrá seguirse a través de Paramount+ y DSports. La conducción arbitral estará en manos del salvadoreño Iván Barton.

Colombia llega con una campaña sólida

El conjunto colombiano, dirigido por el entrenador argentino Néstor Lorenzo, afronta este compromiso después de completar una destacada actuación desde el comienzo del campeonato. Durante la fase de grupos, Colombia terminó en el primer lugar del Grupo K, resultado que obtuvo gracias a una campaña consistente. El equipo consiguió triunfos frente a Uzbekistán y la República Democrática del Congo, mientras que completó su participación en esa instancia con un empate sin goles ante Portugal.

Ese desempeño le permitió acceder a la fase eliminatoria con confianza y sostener la ilusión de competir por un lugar entre los principales protagonistas del torneo.

En los 16avos de final, la selección colombiana volvió a mostrar un rendimiento convincente. Dominó el desarrollo del partido frente a Ghana desde el inicio hasta el final y logró imponerse por 1 a 0 gracias al gol convertido por Jhon Arias.

La victoria le permitió seguir avanzando en el Mundial y ahora intentará dar un nuevo paso para alcanzar una instancia que apenas registra un antecedente en su historia.

Un objetivo que remite a Brasil 2014

Si Colombia consigue superar a Suiza, accederá por segunda vez a los cuartos de final de una Copa del Mundo. Hasta el momento, su única participación en esa instancia corresponde al Mundial de Brasil 2014, cuando llegó entre los ocho mejores equipos del torneo antes de quedar eliminado tras caer por 2 a 1 frente al seleccionado local.

Ese antecedente representa la referencia histórica más importante para el conjunto dirigido por Néstor Lorenzo, que ahora buscará volver a instalar al fútbol colombiano entre los protagonistas de la competencia.

Suiza llega en crecimiento

Enfrente estará una selección suiza que fue mostrando una evolución constante a lo largo del campeonato y que llega al partido con argumentos para convertirse en un rival de cuidado. El inicio del Mundial no fue sencillo para el equipo dirigido por Murat Yakin. En su presentación debut igualó 1 a 1 frente a Qatar, en un encuentro que dejó una actuación considerada muy pobre.

Sin embargo, a partir de ese resultado el seleccionado europeo logró modificar su rendimiento y encadenó una serie de actuaciones positivas.

En su segunda presentación goleó 4 a 1 a Bosnia y Herzegovina, mientras que en el cierre de la fase de grupos consiguió una victoria por 2 a 1 sobre Canadá, uno de los países organizadores del Mundial, resultado que fue presentado como una muestra del carácter del equipo.

Ya en la instancia de 16avos de final, Suiza confirmó ese crecimiento al derrotar por 2 a 0 a Argelia, clasificación que le permitió instalarse entre los dieciséis mejores seleccionados del campeonato y mantener intacta la posibilidad de seguir avanzando.

Un desafío histórico para el conjunto europeo

El compromiso frente a Colombia representa una oportunidad significativa para el seleccionado suizo. Los dirigidos por Murat Yakin buscarán un triunfo que les permita clasificarse a los cuartos de final de un Mundial por primera vez en 72 años, un objetivo que otorgaría un valor histórico adicional a la eventual clasificación.

Ese contexto convierte al partido en uno de los cruces más atractivos de la jornada, ya que ambos equipos llegan con aspiraciones concretas de continuar en competencia y de seguir escribiendo capítulos importantes dentro de sus respectivas historias mundialistas.

Un posible rival para la Argentina

Además de definir un nuevo clasificado a los cuartos de final, el encuentro tendrá influencia directa sobre el recorrido que podría tener la Selección argentina en caso de avanzar de ronda.

El ganador del cruce entre Colombia y Suiza quedará a la espera del resultado del partido que disputará la Albiceleste frente a Egipto este mismo martes.

Si el conjunto argentino consigue superar ese compromiso, el vencedor del duelo que se jugará en Vancouver será su adversario en la próxima instancia del Mundial.