Comienza la Copa Libertadores y Sudamericana: todo lo que tenés que saber del debut de los argentinos

La espera terminó para los clubes argentinos y sus hinchadas. Este martes 7 de abril comenzarán las fases de grupos de la Copa Libertadores y la Copa Sudamericana, el tramo que cada temporada concentra buena parte de las expectativas del fútbol sudamericano y donde los equipos nacionales vuelven a medir su ambición en el plano internacional.

La jornada inaugural tendrá presencia fuerte de representantes argentinos, con actividad tanto en la Libertadores como en la Sudamericana, en una agenda que combina regresos esperados, estrenos históricos y desafíos de alta exigencia deportiva.

Boca vuelve a la Libertadores

Uno de los focos principales estará puesto en Boca, que afrontará su regreso a la fase de grupos de la Copa Libertadores luego de dos años de ausencia.

El conjunto "xeneize" debutará como visitante frente a Universidad Católica de Chile, en un encuentro programado para las 21:30. La vuelta de Boca a esta instancia reaviva la ilusión de su gente en un torneo que ocupa un lugar central dentro de la identidad deportiva del club. El estreno ante el conjunto chileno marcará el primer paso en una nueva campaña continental, con la obligación de empezar sumando fuera de casa.

Independiente Rivadavia, un estreno histórico

La otra gran historia de la noche en la Libertadores la protagonizará Independiente Rivadavia de Mendoza, que vivirá un partido histórico al debutar por primera vez en la principal competencia de clubes del continente.

El equipo mendocino, que logró la clasificación tras consagrarse campeón de la Copa Argentina del año pasado y que además lidera la tabla anual del fútbol argentino, recibirá a Bolívar de Bolivia desde las 19:00.

Se trata de un momento trascendental para una institución que debutó en la Primera División en 2014, aunque cuenta con antecedentes en seis Campeonatos Nacionales disputados entre las décadas del 60 y del 80. La cita frente al conjunto boliviano tendrá el peso simbólico de abrir una nueva etapa en la historia internacional del club.

Racing abre la Sudamericana en la altura

En la Copa Sudamericana, la atención estará puesta inicialmente en Racing, que pondrá en marcha su campaña como campeón 2024 del certamen y semifinalista de la Libertadores el año pasado.

La "Academia" deberá visitar a Independiente Petrolero de Bolivia desde las 19:00, en un escenario que agrega un desafío extra: el partido se jugará a 2.814 metros sobre el nivel del mar. La exigencia física de la altura boliviana aparece como uno de los condicionantes centrales de este debut, en una prueba que combinará complejidad ambiental con la necesidad de sostener el protagonismo internacional.

Tigre y Barracas también salen a escena

La jornada sudamericana se completará con otros dos equipos argentinos. Por un lado, Tigre visitará a Alianza Atlético de Perú a partir de las 23:00, en un partido que cerrará la participación nacional del día y que pondrá al equipo de Victoria ante un exigente estreno fuera de casa.

Por otro, Barracas Central tendrá una noche especialmente significativa: disputará su debut a nivel internacional recibiendo a Vasco da Gama de Brasil.

El encuentro comenzará a las 19:00 y se disputará en el estadio Florencio Sola, de Banfield, escenario elegido para la localía del club argentino en este estreno histórico.

La ilusión argentina en el continente

Como ocurre con el inicio de cada temporada, el arranque de las copas internacionales reactiva las expectativas de las hinchadas del fútbol argentino, que vuelven a mirar hacia el continente como el escenario máximo para medir presente y aspiraciones.

La agenda del martes deja un panorama amplio de desafíos:

Boca vs Universidad Católica (Chile) - Libertadores - 21:30

- Libertadores - Independiente Rivadavia vs Bolívar - Libertadores - 19:00

- Libertadores - Racing vs Independiente Petrolero - Sudamericana - 19:00

- Sudamericana - Barracas Central vs Vasco da Gama - Sudamericana - 19:00

- Sudamericana - Tigre vs Alianza Atlético - Sudamericana - 23:00

Entre regresos, estrenos y partidos de alta complejidad, el fútbol argentino pondrá en marcha una nueva ilusión continental, con cinco equipos que comenzarán a escribir su camino en la fase de grupos desde este martes 7 de abril.