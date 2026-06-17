Inglaterra le ganó a Croacia en un partidazo a puro gol

Inglaterra le ganó 4-2 a la Croacia de Luka Modric, en un partidazo que tuvo ataques de parte de ambos en todo momento, para abrir la primera fecha en el Grupo L del Mundial 2026.

Los goleadores para Inglaterra fueron, Harry Kane por duplicado, Jude Bellingham y Marcus Rashford, mientras que para Croacia Petar Musa y Martin Baturina habían empatado el encuentro parcialmente en el primer tiempo.

El partido comenzó con intensidad por parte de ambos desde el vestuario, Harry Kane se encargo de abrir la cuenta para el equipo ingles desde los 12 pasos. Dominik Livakovic ataja el penal, pero es anulado por adelantamiento del arquero croata, en el segundo intento el 9 no volvió a fallar y adelanto a su selección.

A los 36 del primer tiempo, un derechazo al ángulo de Martin Baturina cruzado desde la derecha en la puerta del área grande y de primera tras recibir de frente la asistencia de Petar Sucic, puso el empate parcial para los croatas.

Cinco minutos más tarde, nuevamente Harry Kane de cabeza tras un centro de Declan Rice desde el córner volvía a tener ventaja conjunto dirigido por Thomas Tuchel.

Croacia no se daba por vencida y siguió atacando hasta que Petar Musa la empujo gracias a la pelota bajada de cabeza por Ivan Perisic en el área, llegaban de vuelta al empate antes de que se cumplan los 5 minutos de descuento del primer tiempo.

Termina el primer tiempo con un encuentro parejo, muy entretenido debido a la intensidad y compromiso de ataque de ambas selecciones.

A dos minutos del complemento Jude Bellingham define cruzado luego de una corrida desde la derecha imponiendo el 3-2 para "Los Tres Leones".

Luego de un aluvión de ataques por parte de Inglaterra, Dominik Livakovic resistía el arco croata, quien tuvo 2 chances más, donde Jordan Pickford respondería con seguridad.

Mientras que a los 40 del segundo tiempo Marcus Rashford bajaba la persiana y ponía el resultado final, 4-2 y los 3 puntos adentro para empezar con el pie derecho, el mismo que el delantero abría hacia el segundo palo luego de una contra que empezó desde a bajo.

Sintesis del partido.

Mundial 2026.

Fecha 1.

Grupo L.

Inglaterra 4 - 2 Croacia.

Estadio: AT&T.

Árbitro: Clement Turpin (Francia).

VAR: Jerome Brisard (Francia).

Inglaterra: Jordan Pickford; Reece James, Ezri Konsa, John Stones, Nico O´Reilly; Elliot Anderson, Declan Rice; Noni Madueke, Jude Bellingham, Anthony Gordon; Harry Kane. DT: Thomas Tuchel.

Croacia: Dominik Livaković; Josip Šutalo, Luka Vušković, Joško Gvardiol; Josip Stanišić, Luka Modrić, Mario Pašalić, Ivan Perišić; Petar Sučić, Martin Baturina; Petar Musa. DT: Zlatko Dalić.

Goles en el primer tiempo: 12m Harry Kane -penal- (I); 36m Martin Baturina (C); 42m Harry Kane (I); 50m Petar Musa (C).

Goles en el segundo tiempo: 2m Jude Bellingham (I); 40m Marcus Rashford (I).

Cambios en el segundo tiempo: 13m Mateo Kovacic por Luka Modric (C); 21m Igor Matanovic por Petar Musa (C), Marco Pasalic por Luka Vuskovic (C); 27m Bukayo Saka por Noni Madueke (I), Marcus Rashford por Anthony Gordon (I), Morgan Rogers por Declan Rice (I); 33m Nikola Vlasic por Martin Baturina (C); 34m Andrej Kramaric por Mario Pasalic (I); 35m Djed Spance por Jude Bellingham (I); 42m Marc Guéhi por John Stone (I).