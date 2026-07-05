Cómo están los "tocados" de la Selección Argentina para enfrentar a Egipto

La Selección argentina logró superar una exigente prueba frente a Cabo Verde en los dieciseisavos de final del Mundial 2026, pero el esfuerzo realizado durante los 120 minutos de juego dejó consecuencias físicas en varios integrantes del equipo dirigido por Lionel Scaloni. Con un calendario que ofrece escaso margen de recuperación, el cuerpo técnico ya concentra su atención en la evolución de los futbolistas que terminararon más afectados desde lo físico antes del compromiso frente a Egipto, correspondiente a los octavos de final.

La clasificación significó un importante desgaste para el conjunto argentino, que debió afrontar un partido de máxima intensidad y extender su permanencia en el campo durante dos horas de juego. Esa carga acumulada ahora condiciona la preparación del siguiente encuentro, ya que el plantel contará únicamente con tres entrenamientos para evaluar el estado físico de los futbolistas y definir la formación que buscará el pase a la siguiente instancia del certamen.

El desafío para el cuerpo técnico pasa por recuperar la mayor cantidad posible de jugadores sin comprometer su condición física en un momento decisivo de la competencia.

La administración de las cargas

Luego del descanso que el entrenador les había otorgado a la mayoría de los habituales titulares durante el encuentro frente a Jordania, Argentina volvió a exigir al máximo a varios de sus principales futbolistas ante Cabo Verde.

Ahora, con un tiempo de preparación considerablemente reducido, el cuerpo técnico deberá analizar las cargas físicas, las molestias surgidas durante el último partido y la conveniencia de sostener la base del equipo o introducir modificaciones pensando en el compromiso frente a Egipto.

En ese contexto, las principales miradas están puestas sobre Facundo Medina, Enzo Fernández y Nicolás González, quienes finalizaron el partido con diferentes inconvenientes físicos, aunque, en principio, ninguno de ellos presentaría una lesión de gravedad.

La situación de Facundo Medina

Uno de los momentos de mayor preocupación durante el encuentro frente a Cabo Verde tuvo como protagonista a Facundo Medina. El defensor se tendió sobre el terreno de juego cuando el cuerpo técnico ya había agotado una ventana de cambios, lo que generó incertidumbre sobre la posibilidad de que el equipo tuviera que disputar los últimos minutos con un futbolista disminuido físicamente.

Finalmente, Medina abandonó el campo caminando, aunque con visibles dificultades.

Tras el encuentro, Lionel Scaloni llevó tranquilidad al referirse a la situación del defensor. En conferencia de prensa explicó que el jugador terminó "muy cansado" debido al despliegue realizado durante el partido y que sufrió calambres, aunque aclaró que se encuentra en buenas condiciones.

Con ese panorama, el defensor continuará disputando su lugar en el equipo con Nicolás Tagliafico, una decisión que será evaluada hasta último momento por el entrenador.

Enzo Fernández también terminó al límite

Otro de los futbolistas que evidenció el desgaste acumulado fue Enzo Fernández. El propio Scaloni reconoció que el mediocampista sufrió calambres durante el desarrollo del encuentro, una situación que obligó al jugador a sobreponerse a las molestias para continuar en el campo debido a que Argentina ya no disponía de más ventanas de sustituciones.

A pesar de las dificultades físicas, Fernández logró completar el partido. Luego del pitazo final, el futbolista del Chelsea también buscó transmitir tranquilidad respecto de su estado y sostuvo que siempre intenta dar "un plus" cada vez que viste la camiseta de la Selección argentina, más allá del cansancio acumulado.

Su evolución durante los próximos entrenamientos será uno de los aspectos que seguirá de cerca el cuerpo técnico antes de confirmar la alineación para los octavos de final.

Nicolás González y una señal alentadora

La tercera situación que mantiene bajo observación al cuerpo técnico es la de Nicolás González. El atacante sufrió una torcedura en el tobillo izquierdo, lesión que lo dejó rengueando durante varios minutos del partido y que generó preocupación por la posibilidad de una lesión de mayor consideración.

Sin embargo, el futbolista logró reincorporarse y completar el encuentro. Posteriormente, la evolución resultó alentadora para el cuerpo técnico. Durante la jornada del viernes realizó tareas regenerativas junto al resto del grupo y no fue sometido a estudios médicos, un dato que fue interpretado como una señal positiva de cara al próximo compromiso frente a Egipto.

Aunque el tobillo continuará siendo monitoreado, la situación no obligó a realizar evaluaciones complementarias.

Tres entrenamientos para definir el equipo

Con el paso a los octavos ya asegurado, Argentina afronta ahora horas decisivas para la recuperación de su plantel. El cuerpo técnico encabezado por Lionel Scaloni aprovechará los tres entrenamientos disponibles para realizar un seguimiento individual de los futbolistas que terminaron más exigidos físicamente y evaluar si están en condiciones de afrontar un nuevo compromiso de alta intensidad.

Entre los principales aspectos que deberá resolver el entrenador aparecen:

La evolución física de Facundo Medina tras los calambres sufridos ante Cabo Verde.

La recuperación de Enzo Fernández luego del importante desgaste realizado durante los 120 minutos.

La respuesta del tobillo izquierdo de Nicolás González tras la torcedura sufrida en el partido.

La posibilidad de mantener la base del equipo o introducir variantes para administrar las cargas físicas.

El objetivo: llegar con la mayor cantidad de titulares disponibles

Mientras transcurren las horas previas al enfrentamiento frente a Egipto, el principal objetivo de la Selección argentina pasa por recuperar al plantel y llegar a los octavos de final con la mayor cantidad posible de titulares en condiciones de competir.

El desgaste acumulado tras el exigente encuentro frente a Cabo Verde obliga al cuerpo técnico a realizar un seguimiento permanente de cada futbolista antes de definir la formación definitiva.

Con apenas tres prácticas por delante, Scaloni deberá equilibrar la necesidad de sostener la estructura que consiguió la clasificación con la conveniencia de no forzar a aquellos jugadores que terminaron al límite desde lo físico.

En una instancia decisiva como los octavos de final, donde cada detalle puede adquirir un peso determinante, la evolución de los futbolistas que finalizaron con molestias será uno de los factores centrales para la preparación de un nuevo compromiso mundialista frente a Egipto.